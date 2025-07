Sunset Festival, all’Arena ‘Ciccio Franco’ il Dj internazionale Regard

Il Sunset di oggi, ore 19:30 Arena dello Stretto, ospita Regard: artista multiplatino, DJ e produttore albanese che ha scosso la scena mondiale della musica elettronica con miliardi di stream, hit in vetta alle classifiche e collaborazioni con star internazionali.

Regard ha all’attivo collaborazioni con star internazionali e performance straordinarie nei festival più importanti. Nel 2017 ha ottenuto il suo primo successo internazionale collaborando con Drop G per un remix ufficiale di “I Can’t Be” di Hakkan Akkus, segnando l’inizio della sua ascesa vertiginosa. Nel 2019, ha reinventato e remixato il brano “RIDE IT” di Jay Sean, raggiungendo 1,3 miliardi di stream su Spotify e ottenendo la certificazione Platino dalla RIAA (Recording Industry Association of America). Ha collaborato con RAYE nell’inno internazionale “SECRETS” e con Dua Lipa per un remix della hit “Don’t Start Now”. Ha unito le forze con Troye Sivan e Tate McRae nel brano certificato platino “You”, che ha raggiunto il #1 nella Billboard Hot Dance/Electronic Songs Chart. Ha ricevuto nomination ai BRIT Awards, ai Billboard Music Awards e agli iHeartRadio Music Awards. Con il suo stile unico che fonde deep house, club, R&B e pop, si è affermato come una forza enigmatica e un creatore senza eguali.

Nel contesto di Sunsetland, l’appuntamento con la musica del Dj internazionale Regard è oggi alle 19:30 all’Arena dello Stretto.