SuperEnalotto: sfiorato Jackpot storico, in Calabria doppietta di 5 da 30mila euro

Jackpot del SuperEnalotto sfiorato e doppietta di 5 in Calabria: nel concorso di sabato scorso a Maida (Catanzaro) e Rosarno (Reggio Calabria) sono stati centrati due 5 da 30.504,76 euro ciascuno, riporta Agipronews. A Maida la schedina vincente è stata convalidata al Bar del Centro Commerciale Due Mari, in località Comuni Condomini, mentre a Rosarno la giocata è stata effettuata allo Snack Bar Tabacchi Siclari di via Nazionale 86. Il 6, nel frattempo, vale ben 188,9 milioni di euro, premio più alto al mondo e al primo posto delle vincite mai messe in palio dal SuperEnalotto. L’ultimo avvistamento è stato più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Calabria l’ultimo 6 è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti proprio a Vibo Valentia.