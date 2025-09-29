SuperEnalotto: a Reggio Calabria centrato un ‘5’ che sfiora i 25mila euro
Il jackpot per la prossima estrazione sale a 57,8 milioni di euro
29 Settembre 2025 - 10:56 | Comunicato Stampa
Calabria a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 26 settembre, come riporta Agipronews, vinti 24.949,97 euro a Reggio Calabria grazie a un “5” centrato presso la Tabaccheria in via Reggio Campi II Tronco, 177.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 30 settembre, sale a 57,8 milioni di euro.