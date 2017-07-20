SuperLega UnipolSai, il calendario della stagione 2017/2018
Esordio in casa al Pala Valentia contro i campioni d'Italia della Lube: ecco tutte le giornate della Tonno Callipo in regular season
20 Luglio 2017 - 13:46 | di Eva Curatola
Esordio con il botto per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nel prossimo campionato di SuperLega UnipolSai. Alla prima giornata i giallorossi giocheranno davanti al pubblico di casa del Pala Valentia contro i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova.
Il calendario della Tonno Callipo in regular season
Questo, nel dettaglio, il calendario che attenderà in regular season la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, alla sua undicesima partecipazione nella massima serie, la seconda denominata Superlega UnipolSai. Tra parentesi la data della gara d’andata e quella di ritorno.
1ª giornata – (15 ottobre 2017 – 30 dicembre 2017)
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Cucine Lube Civitanova
2ª giornata – (22 ottobre 2017 – 4 gennaio 2018)
Lpr Piacenza-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
3ª giornata – (25 ottobre 2017 – 7 gennaio 2018)
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Kioene Padova
4ª giornata – (29 ottobre 2017 – 10 gennaio 2018)
Gi Group Monza-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
5ª giornata – (1 novembre 2017 – 14 gennaio 2018)
BCC Castellana Grotte-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
6ª giornata – (5 novembre 2017 – 21 gennaio 2018)
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Taiwan Excellence Latina
7ª giornata – (12 novembre 2017 – 4 febbraio 2018)
Revivre Milano-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
8ª giornata – (19 novembre 2017 – 7 febbraio 2018)
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Sir Safety Conad Perugia
9ª giornata – (26 novembre 2017 – 11 febbraio 2018)
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Azimut Modena
10ª giornata – (3 dicembre 2017 – 18 febbraio 2018)
Bunge Ravenna-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
11ª giornata – (10 dicembre 2017 – 21 febbraio 2018)
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Diatec Trentino
12ª giornata – (17 dicembre 2017 – 25 febbraio 2018)
Calzedonia Verona-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
13ª giornata – (26 dicembre 2017 – 4 marzo 2018)
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Biosì Sora
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