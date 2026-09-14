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Elezioni suppletive, Reggio Futura al fianco di Fabio Roscioli

'Il 27 e 28 settembre non disertiamo le urne: diamo forza e continuità al riscatto di Reggio Calabria'

14 Settembre 2026 - 17:54 | Comunicato Stampa

reggio futura roscioli

I consiglieri comunali di Reggio Futura, Daniele Romeo, Maria Luisa Curatola e Marco Parisi, insieme all’assessore Filomena Iatì, confermano il proprio pieno e convinto sostegno alla candidatura di Fabio Roscioli per la coalizione di centrodestra alle imminenti elezioni suppletive per la Camera dei Deputati.

«Siamo chiamati a una scelta decisiva per il presente e il futuro della nostra città», dichiarano i rappresentanti di Reggio Futura. «Il nostro impegno quotidiano nel consiglio comunale e nella giunta si sposa con una visione politica chiara: dare massima concretezza, stabilità e forza all’azione amministrativa guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro.

La candidatura di Fabio Roscioli rappresenta l’anello di congiunzione naturale per garantire che le istanze e i bisogni di Reggio Calabria trovino voce immediata, determinata e autorevole nelle aule parlamentari».

Elezioni suppletive, Reggio Futura sostiene Fabio Roscioli

«Votare Fabio Roscioli significa non disperdere energie, ma concentrare il consenso su un percorso di governo già tracciato, forte e credibile.

È il voto che serve a Reggio per non fermare la fase di rinascita e sviluppo avviata dall’amministrazione Cannizzaro. Scegliere la continuità vuol dire far sì che i progetti strategici, le infrastrutture, gli investimenti e le risorse destinati alla nostra area metropolitana proseguano senza battute d’arresto o rallentamenti».

Reggio Futura: “Con Roscioli più forte l’asse con Regione e Governo”

«L’elezione di Roscioli a Montecitorio – continuano Romeo, Curatola, Parisi e Iatì – permetterà di saldare e rendere ancora più solido l’asse politico e istituzionale che lega la Città di Reggio Calabria, la Regione Calabria e il Governo nazionale guidato da Giorgia Meloni.

Una linea diretta ed efficace è l’unica vera garanzia per trasformare le necessità del territorio in atti e finanziamenti concreti».

L’appello al voto: “Non disertiamo le urne”

«Rivolgiamo un invito accorato a tutti i reggini affinché non disertino l’appuntamento elettorale di domenica 27 e lunedì 28 settembre.

La partecipazione democratica è l’arma più potente che abbiamo per difendere la nostra città.

Andare a votare e scegliere Fabio Roscioli e il centrodestra significa compiere un gesto d’amore e di responsabilità verso Reggio Calabria: significa dare forza alla nostra comunità e restituirle in modo definitivo quel ruolo centrale e da protagonista che merita e che sta finalmente riconquistando».

Daniele Romeo, Maria Luisa Curatola, Marco Parisi, Filomena Iatì

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