Surfisti invisibili: è nata la muta anti-squalo!

Le mute Elude e Diverter, ideate in Australia, sfruttano la vista degli squali per rendere invisibili surfisti e nuotatori: come funzionano e quanto costano

-di Laura Maria Tavella. Stop alla paura degli squali.

Con il crescente avvistamento di squali in Australia e, sempre più di recente, nei mari del Mediterrraneo, proprio da Perth, in Australia, arriva la muta anti-squalo.

Il progetto è degli scienziati dell’ University of Western Australia, in collaborazione con un gruppo di designer specializzati: sulla base della recente scoperta, secondo la quale gli squali riusltano essere daltonici, gli scienziati hanno ideato due mute.

Una muta chiamata “Elude” è disegnata per mimetizzare fra le onde il nuotatore o surfista. Al contrario, la muta “Diverter” è composta da accese strisce bianche e blu scuro, che riproducono segni naturali di avvertimento per respingere un potenziale attacco.

Davvero una grande scoperta, se si pensa che, adottando le strisce, gli studiosi non hanno fatto altro che “copiare” la natura, con i suoi classici abitanti rigati del mare.

Per il momento le mute sono acquistabili solo online e il prezzo è di 495 dollari.

Persino National Geografic faranno delle mute l’oggetto di un documentario.

Gli appassionati del mare, amanti del surf, wake board e sci nautico possono tirare un sospiro di sollievo: grazie alle nuove mute, per gli squali saremo invisibili!