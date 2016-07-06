Tabularasa: con Badolati, Sabato e Veltri si discute di informazione

Alla quarta serata di Tabularasa i giornalisti Badolati, Sabato e Veltri discutono dei limiti dell’informazione calabrese e del libro 'La Calabria dolente 2.0'

L’Arena dello Stretto si prepara alla quarta serata di “Tabularasa | Il mondo”. Dopo il successo di Antonio Padellaro, questa sera, mercoledì 6 luglio, ore 21.00, si ragiona ancora di informazione, dei suoi limiti, dell’impasse che sta vivendo. E’ possibile parlare di un vero e proprio “blackout” per l’informazione calabrese?

A discuterne, cercando di comprendere i motivi di questo status, i giornalisti e scrittori Arcangelo Badolati, Attilio Sabato e Filippo Veltri.

Nel corso dell’incontro sarà presentato “La Calabria dolente 2.0”, di Filippo Veltri, il libro che a tre anni dall’uscita de “La Calabria Dolente” continua la sua narrazione aggiornata della Calabria, alla luce di quanto successo in poco meno di 36 mesi. Perché la percezione e la narrazione della Calabria è sempre la stessa ed afferisce esclusivamente alle problematiche?

A questo il giornalista prova a dare una risposta considerando anche i cambiamenti istituzionali che in Calabria sono avvenuti.