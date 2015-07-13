Tabularasa: l’essenza dello sport tra ricordi e sogni

A piazza Italia, tra nostalgia e futuro, il racconto della pallacanestro e dei suoi riflessi sociali con Fabio Cuzzola e Flavio Tranquillo

Continua la kermesse allestita dall’associazione Urba/Strill.it. In piazza Italia, per il sesto appuntamento in programma, la discussione si è incentrata sul basket e sui suoi riflessi sociali

Una connotazione quasi letteraria e romantica anche se il tema centrale ha riguardato lo sport. Questa la peculiarità di ‘Quel Basket che non c’è più’, nuovo appuntamento del contest culturale ‘Tabularasa’. A discuterne con Giusva Branca e Raffaele Mortelliti (organizzatori della kermesse) lo scrittore e docente Fabio Cuzzola e il giornalista, scrittore e telecronista sportivo Flavio Tranquillo.

Un confronto a quattro voci sviluppato sui colori della nostalgia, con un occhio, inevitabilmente, al presente e lo sguardo proiettato al futuro. Lo sport come metafora di vita, specchio dei mutamenti sociali, capace di caratterizzare spazi e luoghi, di creare passione e ricordi. Un mix di aneddoti professionali e racconti personali hanno trascinato la discussione.

La Viola Reggio Calabria negli anni Ottanta

Nelle parole dei protagonisti la platea ha rivissuto l’importanza rivestita dalla Viola Reggio Calabria negli anni 80 “durante la guerra di mafia – ha detto Cuzzola – le partite al Botteghelle ci salvarono, ci permisero di non vedere quello che accadeva per strada”. Sottolineato il ruolo che lo stesso team neroarancio, così radicato sul territorio, ricopre e può ricoprire verso le nuove generazioni. Ecco poi i trent’ anni di pallacanestro vissuti da Tranquillo ai massimi livelli: dalle partite di Lega, passando dalla Nazionale, fino alle telecronache di Nba e le differenze, provate in proprio, tra il nostro paese e gli Usa dove, ha evidenziato il giornalista sull’onda del ricordo di Giordani e Peterson, “si è scoperto – ha dichiarato – che l’epica e lo sport possono convivere e non solo nella solennizzazione del racconto ma nell’idea di una narrazione che diventa di tutti, nella convinzione che se qualcosa diviene patrimonio comune è un bene”.

Non poteva mancare il ricercare, all’interno del viaggio compiuto, cosa sia cambiato con l’avvento dei new media e dei social network nei confronti dell’attuale diffusione della pallacanestro, così come la diversità tra radio e telecronaca “solo con la voce – ha rimarcato Tranquillo ricordando la ‘tendenza’ Buffa – non hai scelta: in tv, grazie alle immagini e basandoci anche sui tempi che la partita può imporre, puoi imbastire quasi una ‘chiacchierata’ con lo spettatore”.

E proprio in una finale di Eurolega nacque la frase “Altro tiro, altro giro, altro regalo”, divenuto qualche mese fa il titolo del libro di Flavio Tranquillo: un connubio di passione e lavoro, un turbine di sensazioni ed amore che parte dal basket e s’inoltra nella vita. “Non un basket migliore dell’altro – ha chiosato Tranquillo in riferimento al tema della serata – ma un basket che sta cambiando”, e che lui ha contribuito e contribuisce a colorare di sfumature ed emozioni.

Il live degli Other Voices

In conclusione il live del gruppo Other Voices: dalla provincia di Reggio una band dal respiro internazionale che ha presentato l’ultimo lavoro, l’album “A Way Back”, registrato tra Liverpool e Taurianova, col mastering di Kevin Paul, famoso per i lavori con i Depeche Mode.