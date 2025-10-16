Taekwondo: Giulia Alecci conquista la qualifica di Tecnico FITA

Un nuovo e importante traguardo per Giulia Alecci, storica atleta del Taekwondo reggino, che ha recentemente conseguito la qualifica ufficiale di Tecnico FITA (Federazione Italiana Taekwondo) presso il CPO (Centro Preparazione Olimpica) “ Giulio Onesri di Formia . Un piccolo passo che premia anni di passione, sacrificio e dedizione a questa disciplina, iniziata fin da giovanissima sotto la guida del Maestro Salvatore Chiovaro presso il Centro Sportivo Taekwondo Reggio Calabria.

Giulia ha vissuto tutte le fasi della crescita di questo sport nella nostra città, distinguendosi nel tempo non solo per le sue abilità tecniche, ma anche per la sua costanza e il suo spirito sportivo. Oggi, con entusiasmo e determinazione, entra ufficialmente a far parte dei tecnici dell’Academy Sport Center, portando con sé la volontà di continuare a crescere, imparare e trasmettere la sua esperienza alle nuove generazioni.

Il suo ingresso tra i tecnici FITA rappresenta un valore aggiunto per l’intero team dell’Academy: un esempio di come la passione, se coltivata con impegno, possa trasformarsi in una vera e propria missione educativa e sportiva.

Complimenti a Giulia per questo importante risultato, che segna l’inizio di una nuova fase, all’insegna della formazione, della responsabilità e di nuovi obiettivi da raggiungere insieme.