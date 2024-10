Taibi: ‘Reginaldo veniva dato per finito. Quel primo confronto…’

36 anni compiuti lo scorso luglio e tantissime squadre nel suo lungo percorso calcistico soprattutto in Italia. L’ultima, prima di quella amaranto, la maglia del Monza, con 31 presenze e 4 reti. Il suo arrivo alla Reggina è stato accolto con un pò di scetticismo, per l’età ma anche perchè ritenuto giocatore ormai sul viale del tramonto. La prima parte di stagione è invece caratterizzata da gol tra campionato e Coppa e tanti assist, insieme ad una straordinaria forza atletica e giocate di gran classe. Il Ds Taibi a “Passione Amaranto“, racconta il suo arrivo in amaranto: “Tutti pensavano che Reginaldo fosse un giocatore finito. A Monza, pur costruendo una squadra con ambizioni importanti, hanno portato avanti altre strategie.

Nonostante i suoi 36 anni, è un giocatore che può dare ancora molto. Ho già detto in altre circostanze che studi approfonditi hanno evidenziato come calciatori mentalmente predisposti e dalle grandi qualità tecniche, soprattutto attaccanti, danno il meglio dopo i 32 anni e Reginaldo rientra in questi parametri.

Nel primo confronto avuto con lui mi sono reso conto che aveva ancora tanta voglia di dare e di fare, mi ha trasmesso subito sensazioni positive. Ne ho parlato con mister Toscano e si è deciso di portarlo alla Reggina“.

