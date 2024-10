Il presidente Tallini incontra il Rotary Club Reggio Sud

Il presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini ha ricevuto in visita di cortesia i rappresentanti di vertice del Rotary club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” Gianfranco Fragomeni, Nicodemo De Pino e Antonio Squillace.

“Siamo particolarmente contenti di omaggiarla – hanno sottolineato i rotariani – di questo libro “La Rivolta di Reggio”- Storia di territori, violenza e populismo nel 1970 a firma di Luigi Ambrosi (edizione Rubbettino), a 50 anni da quella drammatica ribellione. Rinnoviamo la proficua collaborazione con il Consiglio regionale della Calabria tradottasi anche nel protocollo d’intesa per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Polo ‘Mattia Preti’ e le annunciamo con orgoglio la nascita, nel prossimo primo luglio 2021, del ‘Rotary Distretto 2102 Calabria”.

Tallini ha esordito:

“È con vivo piacere che quest’oggi, incontro il ‘Rotary’ di Reggio Calabria Sud, le cui attività sociali sono ben note in riva allo Stretto, e non solo, e sono al contempo lusingato dell’omaggio editoriale dell’autore Luigi Ambrosi. ‘La rivolta di Reggio. Storia di territori, violenza e populismo nel 1970’ favorisce un momento di riflessione su un tema e su fatti che hanno segnato indiscutibilmente l’identità della Calabria e che solo nel tempo hanno trovato la loro giusta lettura. Non una semplice questione di capoluogo; ma sentimenti autentici di identità meridionale”.

Il presidente Domenico Tallini – che ha fatto dono di un libro sulla Calabria ai rappresentanti rotariani- ha concluso ribadendo “il mio sincero apprezzamento per il libro edito da Rubbettino e per il lavoro costante e aggregante che il Rotary profonde a Reggio Calabria, attraverso la propria missione culturale e di servizio alla comunità reggina. Augurandovi buon lavoro, per la vostra intensa attività, sono certo che, nel futuro prossimo, ci sarà modo di rincontrarci e di intraprendere un percorso comune. Le porte di Palazzo Campanella sono sempre aperte”.