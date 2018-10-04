Il “Navigante del 3000” di Paolo Sofia riprende finalmente il suo lungo viaggio nell’universo e incontra lo sciamano che, con il potere del fuoco e di misteriose litanie, evoca il demone della Musica, facendo vibrare come fiamme chiunque s’imbatta sulla loro strada.

“Tamburi del Sud“, estratto e videoclip dall’album “Il Navigante del 3000” (Tanto di Cappello production), è denso di armonie mediterranee con felici contaminazioni rap per un ritmo dalla forza travolgente.

Le moderne tecniche di animazione FX, realizzate in studio con il green screen, conferiscono forza e vigore all’idea del viaggio spazio-temporale dei “naviganti” che, grazie a una speciale tecnica di “color correction”, si ritrovano intrecciati con un mondo immaginario in un alternarsi di colori: il rosso della passione pulsante, il verde della speranza in una meta felice e il blu della pace interiore.

Forte della magia dello sciamano, il “Navigante del 3000” si racconta al lume di una flebile candela trascinando in un divampante incendio di ritmo e vitalità che solo i Sud del mondo sanno offrire.

Il video è visibile su Youtube https://www.youtube.com/watch?v=_-rGsOoc3Zs

Testo Paolo Sofia, Maurizio Albanese e Giovanni Favasuli. Musica e arrangiamenti Paolo Sofia. Dario Zema (percussioni e voci sciamaniche), Maurizio Albanese (rap).

Video scritto e diretto da Maurizio Albanese, registrato, missato e masterizzato da Maurizio Albanese e Paolo Sofia presso Real Fat Studio e Quartaumentata Studio.