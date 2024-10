Tansi di nuovo in tour elettorale fa tappa a Reggio Calabria

Non è la prima volta che Carlo Tansi sbarca in riva allo Stretto. Già durante la sua prima campagna elettorale, in occasione delle elezioni regionali del 2020, l’ex capo della Protezione Civile, si era fermato a Reggio Calabria per confrontarsi con gli elettori dell’estremo sud. Una tappa che si rinnova, con la candidatura alle regionali del prossimo 11 aprile.

Il tour elettorale di Carlo Tansi

Prosegue senza sosta, malgrado qualche oggettiva difficoltà dovuta alle restrizioni imposte dalle disposizioni antiCovid, il tour elettorale per le Regionali di Carlo Tansi, leader di Tesoro Calabria, a sostegno del progetto di governo della Calabria messo a punto con l’aspirante presidente della Regione Luigi de Magistris.

Il sindaco di Napoli è stato di recente nella provincia reggina ed ora il suo alleato è pronto a dar vita ad un’intensa due giorni a Reggio.

La tappa a Reggio Calabria

Carlo Tansi domani, mercoledì 17 febbraio, sarà nella città dello Stretto per incontrare i candidati e i sostenitori del capoluogo reggino e del circondario. Alle 17.30, inoltre, sarà inaugurata anche la sede cittadina del Movimento situata in Piazza Duomo. Significativo appuntamento a cui tutti sono invitati a partecipare, pur sempre nel rispetto delle rigide prescrizioni per prevenire il rischio da contagio di Coronavirus.

Dopodomani, giovedì 18, Tansi si recherà nel vasto comprensorio della Piana di Gioia Tauro e in particolare a Palmi dove avrà anche lì modo di confrontarsi con i simpatizzanti e i candidati della zona.