Taormina Film Fest: ecco il programma della seconda giornata

La seconda giornata del Taormina Film Fest, domenica 12 giugno: TaoClass con Susan Sarandon e Rebecca Hall, concorso e rassegne

La seconda giornata della 62esima edizione del TaorminaFilmFest – prodotto e organizzato da Agnus Dei di Tiziana Rocca, General Manager del TFF con Chiara Nicoletti e Jacopo Mosca co-direttori del comitato artistico – prevede due TaoClass.

La TaoClass di Susan Sarandon

La prima con Susan Sarandon che presenterà il film “The Meddler” di Lorene Scarafia la sera al Teatro Antico. Il premio Oscar Susan Sarandon è Marnie, vedova di New York che decide di seguire la figlia Lori (Rose Byrne) a Los Angeles per dare una svolta alla sua vita. L’incontro con Zipper (il premio Oscar J.K. Simmons) e con persone bisognose del suo aiuto, l’aiutano ad affrontare il lutto.

A Susan Sarandon sarà consegnato l’Humanitarian Taormina Award, per l’impegno a favore della popolazione di Haiti, da David Bell, membro del board of directors di APJ Artist for Peace and Justice, organizzazione no-profit fondata da Paul Haggis nel 2009 per promuovere pace e giustizia sociale nel mondo attraverso l’emancipazione di comunità povere.

La TaoClass di Rebecca Hall

La seconda TaoClass è affidata a Rebecca Hall, attrice londinese che ha cominciato la carriera in teatro (suo padre è Sir Peter Hall è fondatore, dal 1960, della Royal Shakespeare Company) per poi debuttare al cinema. Tra il 2008 e il 2009 è in Frost/Nixon diretto da Ron Howard e in Dorian Gray di Oliver Parker. Nel 2010 Ben Affleck la chiama in America per The Town. Nel 2011 torna in Inghilterra per il ruolo da protagonista in “1921- Il Mistero di Rookford” di Nick Murphy. Nel 2013 fa parte del cast di “Iron Man 3” e nel 2016 è protagonista di “Regali da uno sconosciuto – The gift”, opera prima di Joel Edgerton. All’attrice verrà consegnato il “Promesse Award”.

Al Campus è protagonista l’attrice Sabrina Impacciatore, nota per aver preso parte tra l’altro alla commedia “Sei mai stata sulla Luna?” di Paolo Genovese, “La passione di Cristo” di Mel Gibson e “N (Io e Napoleone)” di Paolo Virzì.

Concorso TAO62 e rassegne della giornata

Si apre il Concorso TAO62 al Palazzo dei Congressi con “Tutti vogliono qualcosa” (Everybody Wants Some!!) in anteprima a Taormina il nuovo film di Richard Linklater, sequel spirituale di “La vita è un sogno” (Dazed and confused) del 1993. Linklater torna a raccontare le avventure di un gruppo di studenti degli anni ’80 alle prese con il primo giorno di università. Feste, musica, scherzi e battute sono il motore del film, che vanta un cast giovane, tra cui figura Ryan Guzman.

Sempre in concorso “Born to Dance” di Tammy Davis.

Un ragazzo della periferia di Auckland di nome ‘Tu’ si trova davanti alla scelta più importante della sua vita: seguire il padre nell’esercito o dedicare 6 settimane di allenamenti per diventare un ballerino hip-hop professionista? Generazioni a confronto e coreografie mozzafiato. “Born to Dance” fa parte della linea di concorso Tao Edu Young/l’ANG Agenzia Nazionale per i Giovani.

Al via anche il concorso Filmmaker in Sicilia con “Calcolo Infinitesimale” di Enzo Papetti e Roberto Minini Merot, la cui protagonista è Stefania Rocca, presente al Festival insieme ai registi.

Si inaugura anche la rassegna ‘Punto Luce’: uno spazio di visione dedicato a documentari inediti distribuiti e co-prodotti dal Luce. Quest’anno il focus è sulla storia novecentesca, con titoli che si addentrano in vicende cardine del secolo grazie a punti di vista e forme avvincenti. Ben oltre il documentario di rievocazione e divulgazione, degli scorci emozionanti di memoria collettiva.

In programma: “La linea del Pasubio”, di Matteo Raffaelli. Il Monte Pasubio è stato il teatro di uno degli scontri più duri e simbolici della Prima Guerra Mondiale. Attraverso le letture di Peppe Servillo, che ripercorre la ‘strada delle 52 gallerie’, il film dà voce ai pensieri dei soldati che dal fronte scrivevano a casa. Paura, speranza, disperazione, rabbia. Sul volto del grande attore napoletano scorrono le emozioni che provarono gli uomini che vissero l’esperienza brutale della guerra di trincea, del combattimento corpo a corpo, della guerra di posizione.

Spazio agli incontri con il Panel ANICA: Trilaterale Italia – Messico – Argentina che illustrerà cosa il Sistema Cinema Italia offre, a chi viene a girare da e con noi, con particolare attenzione alla Sicilia. La scelta del Paesi Focus di questa edizione deriva da una chiara indicazione del nostro Governo verso questi Paesi che in passato sono stati un ottimo mercato per il nostro prodotto è che abbiamo trascurato, lasciandoli da parte per troppo tempo.

Il premio Oscar Susan Sarandon consegnerà il “Taormina Fashion Award” a Dean e Dan Caten, gemelli canadesi fondatori, stilisti e proprietari del marchio DSQUARED2.

A Violante Placido sarà consegnato il “Premio Città di Taormina”, mentre Sabrina Impacciatore e Stefania Rocca riceveranno il “Premio Cariddi”.

Il programma completo di domenica 12 giugno

PROGRAMMA Domenica 12 giugno

Ore 11.00 – Palacongressi Sala A

Pre-visioni – Lavori in corso

Cinema e alimentazione

A cura di LopiGLIK – con Monica Guerritore, Ciccio Sultano e Sara Farnetti

Ore 11.30 – NH Collection

Panel ANICA: Trilaterale Italia – Messico – Argentina

Ore 12.00 – Palacongressi Sala A

Tao Class

Susan Sarandon

Ore 15.00 – Palacongressi Sala B

Campus

Sabrina Impacciatore

Ore 16.00 – Palacongressi Sala A

Tao Class

Rebecca Hall

Ore 16.00 – Cinema Olimpia

Eventi Speciali

Omaggio a Monica Scattini – Insieme di Anna Maria Liguori, Italia, 2013 – 13’

a seguire:

I Corti Pasta Garofalo:

Armandino e il madre di Valeria Golino – 16’

Questione di gusti di Pappi Corsicato – 13’

Di là del vetro di Andrea di Bari – 15’

The Wholly Family di Terry Gilliam – 20’

Ore 17.30 – Cinema Olimpia

Punto Luce – l’Italia raccontata dall’Archivio Luce

La linea del Pasubio

Italia, 2015 – 50’

Regia: Matteo Raffaelli

V.O. ita – sott. ing.

Ore 18.00 – Palacongressi Sala A

Taormina 62 – Concorso

Everybody Wants Some!! / Tutti vogliono qualcosa

Usa, 2016 – 118’

Regia: Richard Linklater

V.O. – sott. ita

Ore 19.30 – Cinema Olimpia

Filmmaker in Sicilia

Calcolo Infinitesimale

Italia, 2015 – 94’

Regia: Enzo Papetti e Roberto Minini Merot

Ore 20.15 – Palacongressi Sala A

Taormina 62 – Concorso (TaoEdu Young)

Born to Dance

Nuova Zelanda, 2015 – 96′

Regia: Tammy Davis

V.O. – sott. ita

Ore 21.00 – Teatro antico

Arena

con Violante Placido, Rebecca Hall, Stefania Rocca, Sabrina Impacciatore, Dean and Dan, Valeria Rumori, Susan Sarandon

Ore 22.00 – Teatro antico

Grande cinema al Teatro antico

Taormina 62 – Fuori Concorso

The Meddler

Usa, 2015 – 100’

Regia: Lorene Scafaria

V.O. – sott. Ita.

Main Sponsor: Baume & Mercier

Sponsor: DSQUARED2, LopiGLIK, Falconeri; Pasta Garofalo, F3 Motors Mercedes Benz-Smart, Gerardo Sacco, Sicilia Outlet Village_Arcus Real Estate, VideoBank, Compagnia della Bellezza, Parisi Taormina; SAC, Orazio Tomarchio.

Il TaorminaFilmFest è prodotto da Agnus Dei Tiziana Rocca, promosso dal Comitato Taormina Arte, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, e con la collaborazione della Sicilia Film Commission / Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del progetto “Sensi Contemporanei Cinema e Audiovisivo”.

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