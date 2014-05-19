Taormina Filmfest. 60 anni nel segno delle donne, dalla Cardinale a Eva Longoria

Grande cinema al Teatro Antico, Masterclass e Campus per i giovani, incontri con gli autori e con grandi attrici, da ClaudiaCardinale ad Eva Longoria (oltre alle commedie e agli horror che da qualche anno colorano la programmazione delFestival), sono tra gli ingredienti di questa edizione che compie 60 anni, un anniversario importante che viene festeggiatocon una serie di eventi e personaggi che saranno presenti al TaorminaFilmFest, diretto da Mario Sesti, e Tiziana Rocca,general manager, promosso dal Comitato Taormina Arte e che si svolgerà dal 14 al 21 giugno.

Sono le donne, celebri attrici da tutto il mondo, le muse e le icone di questa speciale edizione, invitate a rappresentare ledifferenti decadi della vita del festival.

Claudia Cardinale ed Eva Longoria premiate al Festival

Accanto alla intramontabile bellezza di una star italiana e internazionale come Claudia Cardinale a cui sarà consegnato ilTaormina Arte Award, il fascino solare di Eva Longoria che riceverà l’Humanitarian Taormina Award per “The EvaLongoria Foundation”, la fondazione che aiuta le ragazze latino-americane a costruire un futuro migliore per se stesse e iloro familiari attraverso l’istruzione e lo sviluppo di attività imprenditoriali.“Sono davvero contenta di poter partecipare al TaorminaFilmFest, che quest’anno festeggerà il suo 60^ anniversario dedicandolo a tutte le donne nel mondo, – sottolinea Eva Longoria -. Sono davvero onorata di ricevere il Taormina Humanitarian Award per il mio impegno nell’aiutare le donne a costruire un futuro migliore per se stesse attraverso la Eva Longoria Foundation”.L’apertura della 60^ edizione del Festival, la sera del 14 giugno, è affidata all’anteprima di “Dragon Trainer 2” in 3D allapresenza del regista Dean DeBlois. Secondo capitolo della divertente trilogia dedicata alle avventure del giovane vichingoHiccup e del suo drago Sdentato, il film è prodotto da Dream Works e distribuito in tutto il mondo da 20th Century Fox euscirà in Italia il 16 agosto.

Tra i film attesi al Festival: “Synecdoche, New York” di Charlie Kaufman con Philip Seymour Hoffman che esce in Italiacon BIM il 19 giugno. Al centro della storia ci sono le vicende di Caden Cotard (interpretato da Philip Seymour Hoffman),regista teatrale frustrato, afflitto da una misteriosa malattia e ossessionato dal timore della morte. Lasciato dalla moglie che intende proseguire la sua carriera come pittrice, Caden tenterà una breve relazione con una donna, prima che la sua vita inizi misteriosamente a trasformarsi.“Synecdoche, New York è forse il film più inventivo e personale dell’attore americano di maggior talento e risorse espressivedegli ultimi vent’anni ed era incomprensibile non fosse ancora uscito in Italia – dicono Mario Sesti e Tiziana Rocca -.Siamo davvero felici e orgogliosi di ricordare Philip Seymour Hoffmann presentando questo film in anteprima per l’Italia nelnostro Festival: Taormina e la BIM, in questo modo, realizzano un omaggio ad un interprete che non vogliamo smettere diamare”; e “Jersey Boys” di Clint Eastwood, la versione per il grande schermo dell’omonimo musical vincitore del TonyAward. Il film narra la storia di quattro giovanotti che provengono dalla parte sbagliata del New Jersey, i quali si uniranno performare il gruppo rock icona degli anni ’60, The Four Seasons. I loro trionfi e le difficoltà sono accompagnati da canzoni chehanno influenzato una generazione, tra le quali “Sherry”, “Big Girls Don’t Cry”, “Walk”. In Italia uscirà il 18 giugno distribuito dalla Warner Bros. Entertainment Italia.

Un volume per celebrare i sessant’anni

In occasione della 60^ edizione sarà pubblicato anche un prezioso volume filologico e commemorativo realizzato dalloscrittore Roberto Gervaso con la prefazione di Giuseppe Tornatore e un schizzo di Dante Ferretti, edito da Argos diDaniele Pergolizzi. Il libro, che ripercorre per immagini e parole la straordinaria moltitudine di personalità che negli anni hacalcato le scene della manifestazione da Cary Grant a Russel Crowe, da Marlene Dietrich a Sophia Loren, presenta ancheun testo di Gianluigi Rondi, al quale quest’anno il festival consegna uno speciale Premio per l’apporto che, insieme aiDavid di Donatello, ha dato alla manifestazione nel corso delle precedenti edizioni.

Sempre nell’ottica dei festeggiamenti di un così importante anniversario, il TFF premia con Il Cariddi alla Carriera duegrandi protagonisti, grazie ai quali il nostro cinema e la nostra arte sono diventati internazionali: i Premi Oscar FrancescaLo Schiavo e Dante Ferretti.

Una mostra sugli anni Sessanta al Teatro Antico

Mentre una Mostra realizzata da Istituto Luce Cinecittà ripercorre attraverso immagini d’epoca i grandi momenti e i grandipersonaggi che nel corso degli Sessanta hanno popolato il Teatro Antico: Monica Vitti, David di Donatello nel ’61; AudreyHepburn premiata nel ’62 come miglior attrice straniera per “Colazione da Tiffany”; Claudia Cardinale Premio Speciale Daviddi Donatello nel ’61; Gina Lollobrigida che nel ’63 fu premiata per la sua interpretazione in “Venere Imperiale”. E, ancora,Tyrone Power, Anita Ekberg, Leslie Caron, Vittorio, Gassman, Cary Grant, Sophia Loren, Carlo Ponti,Vittorio De Sica, JeanClaude Brialy e tanti altri volti che hanno reso grande il cinema italiano e internazionale.

Anche quest’anno tra le sezione della manifestazione siciliana ci sarà il Focus Russia, che presenterà i film della riccacinematografia e che in questa edizione sarà affiancato da un Focus sull’Argentina iniziativa che ha preso il via con ilgemellaggio tra il TaorminaFilmFest e il Festival Internazionale di Pantalla–Pinamar, per contribuire alla conoscenzadelle singole culture. L’Anno della Cultura Italiana in America Latina e l’Anno del Turismo Italo Russo sono per la presenzaANICA al Festival di Taormina le occasioni per rafforzare il rapporto sia con le autorità istituzionali che con il mondo dellaindustria cinematografica di Russia e Argentina. A Taormina saranno presenti le massime autorità cinematografiche dei duePaesi, con l’obiettivo di giungere a un accordo di scambio culturale che veda l’Italia e in particolar modo la Sicilia, al centrodella politiche culturali russe e argentine.

Tra le novità di quest’anno – legata sempre alla celebrazione del 60° anniversario – uno speciale concorso sulle nuoveforme del linguaggio cinematografico on line (le Web Serie) – sulla cui esplorazione il TaorminaFilmFest delle ultimestagioni ha lavorato più di qualsiasi altro festival – che promuove episodi pilota di web serie legati alle idee del festival, allasua storia, alla sua insostituibile location.

Spazio ancora ai giovani grazie all’accordo con AGIS Scuola per cui vi sarà una Giuria Speciale di Giovani (è la GiuriaGiovani dei David di Donatello) che voterà il miglior film presente al Festival e al vincitore del miglior film sarà assegnato il“Cariddino d’Oro”.Il TaorminaFilmFest è sostenuto dall’Assessorato Regionale Turismo e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali,Direzione Generale Cinema.

Main Sponsor del 60^ TaorminaFilmFest è Maserati.

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