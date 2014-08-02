TarantawineFest: diffondere e valorizzare la cultura, le origini e le tipicità enogastronomiche, legandole al pensiero etico del bere responsabile

di Vincenzo Comi – “Per chi opera in questo contesto, la cultura del bere sano e del bere bene è un messaggio importantissimo da divulgare poiché spesso si tende a colpevolizzare gli alcolici e non a dare le giuste informazioni.”Sono le parole di Pasquale Nello, titolare della casa vinicola ‘BalorodiBolaro Vini’, nonché ideatore della prima edizione del ‘TarantawineFest’.Bere responsabile e bere sano. Questo è il messaggio che l’evento enogastronomico, vuole divulgare il prossimo 8 agosto a Pellaro.

La conferenza stampa di presentazione

Nella mattinata di sabato, presso il lido ‘Piro – Piro’ di Reggio Calabria si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del ‘Tarantawinefest’.‘E’ una manifestazione che ha lo scopo di diffondere e valorizzare la nostra cultura, le nostre origini e le tipicità enogastronomiche, legandole profondamente ad un pensiero etico che è quello del bere responsabile – continua Pasquale Nello – A coordinare l’evento insieme a Barone di Bolaro è l’Accademia delle Imprese Europea rappresentata dal suo presidente Pino Ariobazzani che ha avuto l’abilità e le competenze di unire circa 30 aziende che hanno aderito al progetto e che fanno da cornice all’iniziativa. E’ doveroso da parte nostra menzionare altre tre persone che ci hanno aiutato ad organizzare il TarantaWineFest – conclude Pasquale Nello – il Dott. Domenico Rositano presidente dell’Associazione Calabresi Creativi per la progettazione e la diffusione dell’evento, Giuseppe Naccarato titolare della Globo Eventi per la ricerca degli sponsor e la divulgazione sui social network e Il Maestro Pasticcere Paolo Caridi, quoco della Nazionale Italiana di Atletica Leggera che coordinerà gli stand enogastronomici.”Protagonista della serata oltre al vino ed alle tipicità, la musica dei Kalavria, gruppo dalle sonorità etnofolk che rappresentati dal leader Nino Stellittano, sin dall’inizio ha subito sposato l’idea e coordinato la parte artistica.‘E’ il primo evento enogastronomico della città di Reggio Calabria, in cui musica e vino danzeranno insieme per questa edizione inaugurale – spiega il leader Nino Stellittano – Il festival, che durerà 3 giorni e si svolgerà nella zona della Via Marina antistante la cittadina di Pellaro, rappresenta un’occasione per comprendere quanto è importante bere in maniera responsabile. Per questo motivo abbiamo subito sposato l’iniziativa.”L’evento organizzato negli spazi ad uso della cantina avrà inizio alle 19.30 e sarà trasmesso in diretta dall’emittente radiofonica Radio Eco Sud, fino all’apertura del concerto dei Kalavria.

Nella serata del Taranta Wine Fest, vi sarà inoltre l’opportunità di usufruire di una navetta che riaccompagnerà coloro che non se la sentono di guidare per far rientro a casa, riconoscibile con la scritta “O bevi o guidi”.Partner importante del TarantaWineFest e’ anche la provincia di Reggio Calabria che con L’Assessorato alle Attività Produttive abilmente guidato dal Dott. Domenico Giannetta ha subito capito le potenzialità dell’iniziativa per la divulgazione del territorio, della cultura edelle tipicità che lo contraddistinguono.

Il dibattito sul bere responsabile

Lunedì 4 agosto inoltre alle ore 10,30 si terra’ alla sede della Provincia di Reggio Calabria il dibattito sul bere responsabile al quale parteciperann: il Dott. Domenico Giannetta Ass.re alle Attività Produttive, la Dott.ssa Caterina De Stefano responsabile del Dipartimento delle Dipendenze di RC, Antonio Postorino delegato provinciale del progetto di prevenzione primaria in strada promosso dalla Regione Calabria, il Dott. Maurizio Postorino delegato ONAV ( Organizzazione nazionale assaggiatori vino) sez. di RC, il Capitano di Fregata Marcello Calandrino in rappresentanza della Capitaneria di Porto di RC ed in qualità di moderatrice la Dott.ssa Rosa Calabro’ responsabile terapeutica della Comunità La Casa del Sole.