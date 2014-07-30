TarantaWineFest: Sabato 2 Agosto la conferenza stampa di presentazione
Presentazione sabato 2 agosto al lido Piro Piro per la manifestazione dedicata a vino, enogastronomia e tradizioni della provincia, in programma l'8 agosto a Pellaro
30 Luglio 2014 - 16:29 | di Redazione
Sabato 2 agosto alle ore 11.00 presso lo stabilimento balneare “Piro Piro”, sito in Via Marina Bassa a Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione del TarantaWineFest che avrà luogo Venerdì 8 Agosto nei pressi del Lungomare di Pellaro.
Il TarantaWineFest sarà una manifestazione dedicata all’enogastronomia, alla cucina e alle tradizioni popolari della provincia di Reggio Calabria, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni agroalimentari tipiche del territorio della provincia di Reggio Calabria, in modo particolare quelle di qualità, con un’attenzione alla diffusione, alla conoscenza ed al corretto consumo del vino.
Saranno presenti:Avvocato Vincenzo Barca, coordinatore alla segreteria presso l’Assessorato alle Attività Produttive della Provincia di Reggio CalabriaSign. Pino Ariobbazzani Presidente Dell’ “Accademia delle Imprese Reggine”Sign. Nino Stellittano in rappresentanza del Gruppo musicale “Kalavria”Sign. Pasquale Nello in Rappresentanza dell’Azienda Barone di Bolaro Vini.
Maggiori informazioni su www.tarantawine.it
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