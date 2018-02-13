Il 10 e 11 febbraio a Santa Caterina lo stage dedicato alla tammurriata dell'agro-nocerino sarnese, con ballerini da Reggio, Vibo Valentia e Cosenza

Si è svolto, con grande successo “Tarantelle del sud”. Lo stage, organizzato da Santa Condo’ e Giovanna Scarfò, che ha avuto luogo sabato 10 e domenica 11 Febbraio a Reggio Calabria, nel quartiere di S.Caterina, è stato segno della ricerca delle contaminazioni tra i balli del Meridione.

Lo stage di Ballo sul Tamburo, dedicato principalmente alla Tammurriata dell’agro-nocerino sarnese e con un accenno alla tammurriata dei Monti Lattari, conosciuta anche come tammurriata dell’avvocata si è tenuto presso la sede dell’associazione “Incontriamoci Sempre per il Volontariato”.

Lo stage è stato tenuto da Simona Totaro, fondatrice del gruppo di musica popolare I Picarielli, piccola compagnia di musica popolare e presidente e direttore artistico dell’associazione “Ballando per le strade” di Salerno, accompagnata dal marito Giovanni Ardovino e dai suoi corsisti Gianluca Scafuri e Alessandra Torre. Si è registrata una grande partecipazione da parte di amanti dei balli popolari, provenienti non solo dalla provincia di Reggio Calabria ma anche dalle province di Vibo Valentia e Cosenza.