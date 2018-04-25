Un Congresso di Ginecologia, cui ha partecipato il professor Franco Borruto, consultant presso il Ministero degli Affari sociali e della salute Monegasco, si é svolto dal 18 al a Riga ed ha riunito i ginecologi dei tre paesi baltici con più di 500 partecipanti.

Il Ministro della Salute della Lettonia, signora Anda Čakša in presenza della Presidente del Collegio di ginecologia Lettone Prof. Dace Matule e del console di Monaco a Riga Avvocato Maris Grudulis ha consegnato una targa per il Principe Sovrano di Monaco, al Professor Borruto.

Questa targa ha lo scopo di ringraziare Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco, per avere con il Suo alto Patrocinio sostenuto questo scambio culturale tra la società di ostetricia e ginecologia lettone ed il reparto di ginecologia del Centro Ospedaliero Princesse Grace.