Da Glasgow a Villa San Giovanni: la storia di ‘The Ink Man’ e delle sue opere su pelle – FOTO

“Da sempre innamorato dell’arte, ho trovato nei tatuaggi il modo perfetto per esprimere me stesso” il racconto di Antonio

Villa San Giovanni. Una città di confine, dove l’Italia finisce e ricomincia, dove lo Stretto racconta partenze e ritorni. È qui che Antonio Mancini, 33 anni, ha deciso di mettere radici. Dopo un lungo percorso all’estero, ha riportato a casa la sua arte, quella dei tatuaggi realistici, trasformando un mestiere in un racconto personale inciso sulla pelle.

“Da sempre innamorato dell’arte, ho trovato nei tatuaggi il modo perfetto per esprimere me stesso”, ha raccontato a CityNow. Un amore nato presto, cresciuto con la curiosità e alimentato da una scelta netta: investire su se stesso, sulla tecnica, sulla qualità.

Nel 2012 inizia a tatuare. Poco dopo parte per il Regno Unito. Frequenta seminari, lavora a stretto contatto con artisti specializzati nel realismo. Studia da grandi nomi come Matteo Pasqualin e Thomas Carlì Jarlier, sperimentando, osservando, imparando. Vive a Glasgow per sei anni, lavora in uno degli studi più importanti della città. Un’esperienza che lo forma, lo segna. Gli insegna che ogni tatuaggio è più di un disegno: è una connessione, un patto silenzioso tra l’artista e chi sceglie di fidarsi.

“Sono tornato in Italia, deciso a portare la mia arte nel luogo dove tutto è iniziato. L’arte è il mio viaggio, i tatuaggi la mia destinazione”.

Così racconta il suo ritorno. Non un passo indietro, ma l’inizio di una nuova fase: quella in cui un artista mette a frutto ciò che ha raccolto e lo condivide con la sua terra.

Nasce così lo studio The Ink Man, in via Ammiraglio Curzon 81 a Villa San Giovanni. Uno spazio intimo, dove ogni cliente diventa parte di una storia.

“Ogni seduta per me è speciale. Mi lego molto alle persone, alle loro storie. Quando vanno via è quasi un dispiacere. Spero sempre di vederli tornare”.

La sua specialità sono i ritratti, realizzati con una cura quasi maniacale per i dettagli. I suoi lavori hanno una forza narrativa che va oltre la tecnica. Sono volti, espressioni, attimi sospesi nel tempo. Il tutto con un approccio rigoroso: confronto costante con altri colleghi, ricerca continua.

“Preferisco impiegare un po’ più di tempo, ma offrire un servizio che lasci il segno. Non solo sulla pelle, ma nel cuore di chi lo riceve”. Anche per questo ha scelto di lavorare da solo, per continuare a crescere seguendo la sua visione artistica, senza compromessi.

Il suo nome è rimasto forte anche all’estero: non sono pochi i clienti che lo raggiungono dalla Scozia. E nel suo studio, oggi, è possibile pagare con Klarna, in tre comode rate senza interessi. Un’ulteriore dimostrazione di attenzione verso chi sceglie di affidarsi a lui.

Antonio Mancini è un artista che ha scelto di non restare fermo, né geograficamente né stilisticamente. E oggi, nel luogo dove tutto è cominciato, continua a scrivere storie, una pelle alla volta.

Maggiori informazioni

The Ink Man Tattoo Studio

Via Ammiraglio Curzon 81 – Villa San Giovanni (RC)

Visita la pagina Instagram