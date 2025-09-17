Taurianova, il sindaco Biasi denuncia un atto intimidatorio: ‘Cartello minaccioso davanti casa’

Nella mattinata di oggi il sindaco Roy Biasi ha denunciato ai carabinieri della Compagnia di Taurianova un atto intimidatorio subito. Nella notte del 16 settembre, intorno alle 2.30, degli sconosciuti citofonavano a casa del primo cittadino dileguandosi immediatamente. Il sindaco, avendo percepito che si trattava di un gesto intimidatorio – vista l’ora tarda e la circostanza che la sua abitazione è in una zona isolata e senza altre case intorno – ha telefonato immediatamente al 112 che inviava una pattuglia prontamente intervenuta, senza però poter rilevare la presenza di alcuno.

Il controllo dell’Arma si ripeteva la mattina successiva, dando prova di un immediato e idoneo contrasto dell’azione delinquenziale messa in atto contro il primo cittadino, che peraltro è candidato al Consiglio Regionale nelle elezioni di ottobre.

La seconda intimidazione e il cartello minaccioso

L’intimidazione si ripeteva la notte successiva e, questa volta, oltre a suonare al citofono, veniva adagiato al cancello dell’abitazione un cartello recante una scritta offensiva e minacciosa nei confronti del sindaco.

Accolta la denuncia del sindaco, che sin dal primo momento non ha sottovalutato l’azione criminale e articolata subita, gli investigatori dell’Arma stanno già verificando, attraverso l’impianto di videosorveglianza, la possibilità di poter individuare i responsabili di tali atti che, fra l’altro, hanno turbato la tranquillità del primo cittadino e dei suoi famigliari.