Taurianova, Andrea Grespi vince l’11ª edizione del Concorso internazionale dei Madonnari

Taurianova saluta tre giorni di arte, colori e migliaia di visitatori: podio per Grespi, Bogoni e Facciponte.

L’arte ha vinto ancora una volta. Dopo tre giorni di colori, emozioni e migliaia di visitatori, Taurianova ha salutato l’undicesima edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più importanti dedicati a questa antica forma d’arte.

Il corso cittadino si è trasformato in una straordinaria galleria a cielo aperto, dove artisti arrivati da diversi Paesi hanno dato vita a opere destinate, per natura, a scomparire con il tempo, ma capaci di lasciare un segno nella memoria di chi le ha ammirate.

Andrea Grespi vince l’11ª edizione

A conquistare il primo premio è stato Andrea Grespi, artista di Curtatone, la città universalmente riconosciuta come la culla dell’arte madonnara. Una vittoria dal forte valore simbolico, maturata attraverso un percorso artistico costruito negli anni.

Grespi, già affermato acquarellista, si è avvicinato all’arte madonnara crescendo nella scuola di Curtatone accanto ai grandi maestri che ogni anno si ritrovano nella capitale di questa tradizione. Un percorso che lo ha portato oggi a essere tra gli interpreti più apprezzati di questa disciplina, gareggiando nella categoria dei Maestri Madonnari all’Antichissima Fiera delle Grazie, il massimo livello dell’arte madonnara.

La sua opera vincitrice, dedicata a San Martino e ispirata al celebre dipinto di Baldassarre Franceschini, ha raccontato il valore universale del dono. Un’immagine profondamente legata al tema dell’edizione 2026, “Il mondo con occhi umani, tra sacro e vissuto”, che ha invitato artisti e visitatori a riflettere sulla fraternità, sulla solidarietà e sulla capacità di riconoscere nell’altro un fratello.

Il ponte culturale tra Taurianova e Curtatone

La vittoria di Grespi assume un significato ancora più intenso nell’edizione che ha visto protagonista la delegazione istituzionale di Curtatone, guidata dal consigliere comunale Federico Crivelli, arrivata a Taurianova per rafforzare il legame tra due comunità unite dalla stessa storia artistica.

Il patto di amicizia e collaborazione siglato tra le due città rappresenta un ponte culturale tra la capitale storica dell’arte madonnara e Taurianova, che negli anni ha saputo conquistare un ruolo sempre più autorevole nel panorama internazionale.

La classifica finale

Secondo posto per Michela Bogoni, alla sua prima partecipazione al concorso taurianovese, protagonista di una prova che ha conquistato la giuria e anche il pubblico, che le ha assegnato il Premio del voto popolare per l’opera “L’abbraccio misericordioso”.

Sul terzo gradino del podio è salita Carla Facciponte, appena quattordicenne, la più giovane artista in gara. Un risultato che testimonia la vitalità di una tradizione capace di guardare al futuro attraverso nuove generazioni di talenti.

La classifica finale ha visto poi:

1° Andrea Grespi

2ª Michela Bogoni

3ª Carla Facciponte

4° Tiberio Mazzocchi

5ª Luna Marrali

6° Federico Pillan

7ª Ornella Zaffanelli

8ª Francesca Culpo

9ª Monica Li Vecchi

10° Omar Mohamed

Tre le menzioni speciali assegnate a Rafael Reyes Rivera, Rodriguez Sahori e Joseph Troia per l’originalità e la qualità delle opere realizzate.

La giuria e il valore della manifestazione

Grande attenzione anche al lavoro della giuria, chiamata a valutare un livello artistico particolarmente elevato e composta dalla presidente Eulalia Micheli, assessore regionale, da Paola Artoni, direttrice del Museo dei Madonnari di Curtatone, dall’illustratrice Mariella Matera, in arte Alumera, dalla storica dell’arte Laura Mileto e dal professore Giuseppe Agostino.

«La competizione artistica è solo una parte, forse la meno importante, di quello che resta di queste giornate – ha dichiarato Eulalia Micheli, assessore regionale e presidente della giuria -. Quello che porteremo con noi sono le emozioni vissute, gli incontri e la bellezza di un’arte capace di lasciare un segno profondo. I madonnari ci ricordano che anche un’opera effimera può diventare memoria quando riesce a parlare al cuore delle persone.

Taurianova ha trasformato uno spazio quotidiano in una galleria d’arte a cielo aperto, dimostrando come la cultura possa essere un motore di sviluppo e uno straordinario strumento di comunità. Voglio ringraziare la direzione artistica, l’associazione Amici del Palco, tutti i volontari, le istituzioni e soprattutto gli artisti che hanno scelto la Calabria per esprimere il loro talento. In questi giorni ho conosciuto una comunità accogliente, capace di prendersi cura degli ospiti con piccoli gesti di grande valore. Questa è la Calabria che vogliamo raccontare e valorizzare».

Carioti e Romeo: “Taurianova ha accolto il mondo attraverso l’arte”

«Questa manifestazione continua a crescere perché cresce la passione di chi la costruisce ogni anno – ha dichiarato il presidente dell’Associazione Amici del Palco, Giacomo Carioti -. Dietro ogni opera ci sono mesi di lavoro, sacrificio e dedizione. Il grazie più grande va agli artisti, ai volontari, agli sponsor, alle istituzioni e a tutta la comunità che ha fatto sentire ogni madonnaro parte di una grande famiglia».

Per il sindaco Domenico Romeo «il Concorso Internazionale dei Madonnari rappresenta oggi uno dei simboli più autentici dell’identità culturale di Taurianova. In questi giorni la città ha accolto il mondo attraverso l’arte, dimostrando che la bellezza è uno straordinario strumento di crescita, dialogo e promozione del territorio».

Taurianova capitale internazionale dell’arte madonnara

L’undicesima edizione si chiude così con la consapevolezza di aver compiuto un ulteriore passo in avanti. Le opere realizzate sull’asfalto, come vuole la tradizione, scompariranno sotto il passare del tempo. Resterà invece il segno lasciato da tre giorni in cui l’arte ha unito popoli, generazioni e storie diverse, confermando Taurianova come una delle capitali internazionali dell’arte madonnara.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della diocesi di Oppido Mamertina – Palmi, del Comune di Taurianova, della Città di Curtatone, del Museo dei Madonnari di Curtatone, del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, del Polo Museale di Soriano Calabro, del MuDOp, dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, della Consulta delle Associazioni di Taurianova, del Festival Bella Via del Messico, di Calabria Straordinaria