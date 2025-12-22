A Taurianova una nuova sede per il PD, Irto: ‘I circoli restano il cuore di partecipazione e confronto’

Un appuntamento partecipato, che ha visto la presenza di dirigenti locali, provinciali e regionali del Pd

Si è svolta a Taurianova l’inaugurazione della nuova sede del Partito Democratico, al termine del congresso del circolo “W. Schepis”, che nei giorni scorsi ha eletto Enzo Borgese nuovo segretario cittadino. Un appuntamento partecipato, che ha visto la presenza di dirigenti locali, provinciali e regionali del Pd e che ha rappresentato un momento di confronto e rilancio dell’azione politica sul territorio.

Ad aprire l’iniziativa è stato il segretario del circolo Enzo Borgese, che ha sottolineato come «la nuova sede vuole essere un luogo aperto, di ascolto e di partecipazione, capace di ricostruire un rapporto diretto con la comunità e di dare risposte concrete ai bisogni della città».

Nel corso dell’incontro è intervenuto Peppe Panetta, segretario provinciale della Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria, evidenziando che «l’apertura di nuovi circoli e il rafforzamento di quelli esistenti sono una scelta politica precisa. Il Pd investe sul radicamento, sulla presenza nei territori e sulla costruzione di una classe dirigente credibile e riconoscibile».

Il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Ranuccio ha rimarcato il valore politico dell’iniziativa, definendo la nuova sede «un presidio democratico fondamentale in una fase complessa per i territori, in cui serve una politica capace di stare tra la gente e di rappresentarne le istanze nelle istituzioni, soprattutto di fronte alla cattiva gestione del centrodestra al governo nazionale e regionale».

A concludere i lavori è stato il senatore e segretario regionale del Pd Nicola Irto, che ha ribadito:

“Il percorso di riorganizzazione e radicamento del Partito Democratico in Calabria prosegue con determinazione, a partire dai circoli, che restano il cuore della partecipazione e del confronto politico, con l’obiettivo di ricostruire il dialogo con chi si è allontanato dalla politica e dalle istituzioni”.

Irto ha inoltre ricordato «l’impegno del Pd in Parlamento, anche in occasione dell’esame della legge di Bilancio, con la presentazione di emendamenti mirati a difendere gli interessi della Calabria e del

Mezzogiorno, a partire da sanità, trasporti e politiche di coesione, troppo spesso penalizzati dalle scelte del governo nazionale».

L’inaugurazione della sede di Taurianova si inserisce nel più ampio impegno del Partito Democratico per rafforzare la propria presenza sui territori, rilanciare la partecipazione democratica e costruire, dal basso,

un’alternativa solida e credibile al governo del centrodestra in Calabria.