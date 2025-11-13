Macchine e operai a lavoro sulle strade provinciali di Taurianova, Melito e Bagaladi – FOTO

Procede il cantiere sulla “Strada Provinciale – Dir. 1” di Taurianova, dove la Città Metropolitana ha investito, complessivamente, circa 5 milioni di euro per il rifacimento dell’arteria e il completamento di opere strutturali, adesso, tra Terranova e Varapodio.

Realizzato, nei mesi scorsi, il tratto su Oppido Mamertina, macchine e operai stanno lavorando all’altezza di Taurianova per un intervento particolarmente complesso e che durerà ancora diverse settimane.

L’importanza delle attività è sottolineata anche dal sindaco Giuseppe Falcomatà che ha rimarcato «la funzione strategica di un’arteria che attraversa i Comuni di Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio ed Oppido Mamertina, congiungendosi al cuore dell’area preaspromontana, fino ad arrivare nella parte jonica del comprensorio».

Le parole del sindaco Falcomatà

«Di per sé – ha spiegato – questo fornisce un dato incontrovertibile sulla necessità di operare per alleviare i disagi decennali di numerosi automobilisti, lavoratori e residenti, tenendo in considerazione anche le ricadute positive per il turismo legato alle due e quattro ruote. Le operazioni odierne segnano un altro importante step di un programma articolato reso possibile grazie all’impegno del settore Viabilità e del dirigente Lorenzo Benestare, cui va il mio più sentito ringraziamento».

Altri interventi recenti

Negli ultimi giorni, poi, si è concluso il ripristino del manto stradale sulla Sp 3 che collega Melito e Bagaladi.