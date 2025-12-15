Teatro Cilea, al via ‘L’Eleganza dell’Arte’: si parte con la Ray Band

Prende il via “L’Eleganza dell’Arte”, il nuovo cartellone firmato Publidema Eventi Musicali, dedicato alla musica d’autore e allo spettacolo di qualità. Il progetto partirà ufficialmente stasera, 15 dicembre al Teatro Cilea con il concerto della Ray Band.

La rassegna nasce con l’obiettivo di offrire al pubblico appuntamenti selezionati, capaci di coniugare eleganza, ricerca artistica e intrattenimento. La Ray Band, apprezzata per l’energia delle performance dal vivo e per la cura degli arrangiamenti, aprirà il cartellone con uno spettacolo che attraversa sonorità rock e atmosfere contemporanee.

Il secondo appuntamento, poi, con il concerto di Eugenio Finardi, in programma il 19 dicembre, che arricchisce ulteriormente il calendario con uno dei protagonisti più significativi della musica italiana.

«Con L’Eleganza dell’Arte vogliamo proporre un percorso culturale riconoscibile per qualità e stile», sottolinea Demetrio Mannino, direzione di Publidema Eventi Musicali. «Un contenitore pensato per valorizzare artisti di talento e offrire esperienze artistiche di alto livello».

Biglietti e informazioni sono disponibili attraverso i canali ufficiali di Publidema Eventi Musicali e in via del Torrione 31.