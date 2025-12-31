Al Teatro Cilea con ‘Otto Infinito’: Federico Buffa racconta Kobe Bryant

Reggio Calabria accoglierà uno degli appuntamenti teatrali più attesi della stagione. Il 2 aprile 2026, il Teatro Cilea ospiterà “Otto Infinito – Vita e morte di un Mamba“, spettacolo scritto e interpretato da Federico Buffa.

Al centro della narrazione c’è Kobe Bryant, icona del basket mondiale, raccontato oltre il campo e oltre le statistiche. Buffa costruisce un ritratto umano e profondo del campione, partendo dal numero 8, simbolo degli inizi, fino all’infinito, metafora di un’eredità che va oltre la carriera sportiva.

Musica e parola per raccontare una leggenda

Lo spettacolo unisce parola e musica dal vivo. Sul palco, insieme a Buffa, i musicisti Alessandro Nidi al pianoforte, Sebastiano Nidi alle percussioni e Filippo Nidi al trombone. La regia è firmata da Maria Elisabetta Marelli. La musica accompagna il racconto e ne amplifica i passaggi più intensi.

Buffa ripercorre la vita di Bryant soffermandosi sui momenti chiave: il talento precoce, l’ossessione per il lavoro, le sconfitte, le cadute e la capacità di rialzarsi. Ne emerge il ritratto di un uomo prima ancora che di un atleta.

Oltre il mito, la dimensione umana

Otto Infinito non è solo uno spettacolo sportivo. È un racconto sul limite, sulla disciplina, sul fallimento e sul riscatto. Kobe Bryant diventa il pretesto per parlare di sogni e di ambizione, ma anche di fragilità e responsabilità.

Buffa porta il pubblico dentro la mentalità del “Mamba”, restituendo un’immagine lontana dalla retorica e più vicina alla realtà di un uomo che ha scelto di non fermarsi mai.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili sui principali circuiti di vendita online Ciaotickets e presso la biglietteria del Teatro Cilea. L’evento è promosso da IMARTS – International Music and Arts e Progetto Touring

Per info: 0965.757419 oppure info@progettotouring.it

Un appuntamento che unisce sport, teatro e narrazione. Reggio Calabria si prepara ad ascoltare una storia che continua a parlare al presente.