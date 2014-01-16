Teatro ‘F.Cilea’. Il 27 gennaio il V° Memorial dedicato a Mino Reitano.

Dopo il grande successo delle passate edizioni, torna anche quest’anno il “Memorial dedicato a Mino Reitano” ,proposto e ideato dall’ Associazione “La Vita e’ così “ presieduta da Gege’ Reitano, con il patrocinio di , Regione Calabria , Provincia e Comune di Reggio Calabria.

Per ricordare l’ indimenticato artista calabrese, l’ evento musico – culturale si terra’ il prossimo 27 gennaio alle 20,30 al Teatro Comunale “F. Cilea”.Un’edizione ricca di nuove iniziative ed ospiti d’eccezione . Sul palcoscenico del Cilea si esibiranno tra gli altri Ivana Spagna, Paolo Mengoli , Mimmo Cavallaro e Cosimo Papandrea.

Insieme a loro , un cast di artisti di primo livello che unitamente ad un nutrito gruppo di giovani emergenti , accompagnati da un’ Orchestra diretta dal M ° Alterisio Paoletti e composta da musicisti del Conservatorio di musica di Reggio Calabria , intrepreteranno dal vivo i migliori brani di Mino Reitano.

Importante novita’ di questa edizione, l’assegnazione del “Premio Eccellenza Mino Reitano” a sei personaggi illustri calabresi e di cinque “Riconiscimenti Speciali” ad alltrettante personalita’ che si sono distinte in vari ambiti .La kermesse sarà presentata dal giornalista e conduttore televisivo Michele Cucuzza, la presentatrice Marilena Alescio e la soubrette Sharon Bruno. Madrina della serata la nota attice calabrese Annalisa Insardà.I particolari della manifestazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà martedi 21 gennaio p.v. alle ore 11 presso la sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale della Calabria.

Saranno presenti il Patron Gegè Reitano e l’Assessore Regionale Demetrio Arena .