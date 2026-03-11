Villa San Giovanni, al Teatro Primo arriva ‘Edipus’ di Giovanni Testori

Prosegue la 12ª Stagione di Drammaturgia Contemporanea del Teatro Primo di Villa San Giovanni (RC), che ha la direzione artistica di Silvana Luppino e Christian Maria Parisi.

Il nuovo appuntamento in programma è con “Edipus”, di Giovanni Testori, diretto e interpretato da Silvio Barbiero, in scena sabato 14 marzo alle ore 21.00 e domenica 15 marzo alle ore 18.15. Lo spettacolo è una produzione MAT Mare Alto Teatro APS.

In scena un capocomico non più giovane, abbandonato dalla sua compagnia, torna a calcare il palcoscenico con una versione personalissima e irriverente del mito di Edipo tratto dal testo di Sofocle. Da questo gesto teatrale nasce uno spettacolo ironico e feroce allo stesso tempo, capace di mescolare comicità e tragedia, disincanto e passione per il teatro.

Il testo di Testori e la forza del mito in chiave contemporanea

Il testo di Giovanni Testori è una dichiarazione d’amore alla natura profonda del teatro, sospesa tra arte e artigianato. Scritto in una lingua inventiva e magmatica, fatta di poesia e materia viva, Edipus diventa un viaggio teatrale potente e libero, in cui il mito antico si trasforma in una riflessione contemporanea sulla condizione umana e sul ruolo dell’attore.

Giovanni Testori e una scrittura che continua a parlare al presente

Figura centrale della cultura italiana del Novecento, Giovanni Testori rappresenta l’immagine dell’intellettuale scomodo, sempre in dialogo con la società e con le sue contraddizioni. La sua scrittura teatrale, intensa e visionaria, continua a parlare al presente con una forza sorprendente.

In questa versione scenica, Silvio Barbiero porta in scena un teatro vivo, diretto, attraversato da una forte energia attoriale. Il risultato è uno spettacolo che restituisce tutta la potenza della parola testoriana, trasformando il palcoscenico in uno spazio di libertà, invenzione e gioco teatrale.

In occasione della presenza dello spettacolo al Teatro Primo, Silvio Barbiero condurrà inoltre il workshop di recitazione “Bestiario dell’anima – Tiziano Scarpa e la scuraglia poetica”, in programma dal 13 al 15 marzo.