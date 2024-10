Teatro Siracusa ancora chiuso, la proprietà: “Dalle istituzioni solo parole”

Il Teatro Siracusa non ha riaperto nemmeno come negozio di abbigliamento. La situazione e le parole della proprietà

Riaprire il Teatro Siracusa, riaprirlo all’arte e alla cultura. CityNow, circa 9 mesi fa, aveva lanciato questa proposta-sogno, con la speranza di raccogliere il favore di istituzioni, associazioni culturali e artisti.

Numerosi gli artisti reggini che avevano subito accolto l’invito, da quelli oramai trapiantati con successo fuori dal territorio (come Fabio Mollo, Daniela Marra e Alessio Praticò) a quelli ancora impegnati nella loro città natale, come Peppe Piromalli, Miseferi e Battaglia, quest’ultimo intervenuto pochi giorni prima del malore che lo ha purtroppo colpito.

Anche le istituzioni, con in testa il sindaco Falcomatà, avevano risposto al nostro appello promuovendo un incontro aperto a tutti i cittadini e le associazioni interessate alla riapertura del Teatro Siracusa.

“La Città Metropolitana può sostenere economicamente la riapertura del Teatro Siracusa ma non può farlo da sola, serve la collaborazione di tutti. Mi auguro che questa battaglia di cultura e di civiltà possa essere vinta”, il pensiero espresso in sintesi dal primo cittadino in occasione dell’incontro avvenuto presso Palazzo Alvaro.

LA SITUAZIONE OGGI

Bene, ma cosa è accaduto dal giugno 2018? Purtroppo, nulla. Il Teatro Siracusa è rimasto chiuso, e non ha riaperto nemmeno come negozio di abbigliamento. Serrande abbassate, umore prevedibilmente triste per i cittadini reggini che passeggiando sul corso vedono un luogo storico di arte e cultura chiuso.

Mesi di silenzio, mesi durante i quali noi di CityNow abbiamo stimolato artisti, associazioni e istituzioni a nuove soluzioni, sperando in novità positive. Niente da fare.

Chiesti lumi alla famiglia Perna, proprietaria dell’immobile (privato, doveroso ribadirlo) che è intervenuta ai nostri microfoni senza nascondere l’amarezza.

“La situazione attuale? Identica allo scorso giugno. Dalle istituzioni solo chiacchiere, dal giorno dell’incontro a Palazzo Alvaro non si è fatto sentire più nessuno, non è arrivato nessun sostegno economico o di altro tipo. Aspettiamo che le promesse vengano mantenute, magari entro il 2050“, sottolinea amaramente Luca Perna. “L’immobile è ancora regolarmente affidato in locazione alla società che aveva deciso di aprire il negozio di abbigliamento. Al momento è ancora chiuso, siamo a conoscenza di procedure avviate per riaprirlo da parte della società ma non sono cose che spettano a noi. Come famiglia possiamo solo dire che speriamo di rivederlo presto riaperto. Nuovamente come luogo di arte e cultura? Anche, magari”, dichiara Luca Perna.

In attesa di eventuali sviluppi e novità future, il Teatro Siracusa quindi rimane tristemente chiuso.

