Tedesco: ‘Le fortune della Reggina sono Gallo e Toscano’

All’indomani della vittoria casalinga contro il Catania, ospite di “Buongiorno Reggina” l’ex giocatore e tecnico degli amaranto Giacomo Tedesco: “Un vero e proprio spettacolo in campo e soprattutto sugli spalti, sono contento perchè è quello che merita la gente. Ho visto una grandissima Reggina contro un Catania esperto, ma la vittoria è meritata per gioco ed occasioni da rete, il punteggio poteva essere più largo. Questa squadra mette in evidenza un grande gioco, merito ovviamente anche del tecnico Toscano.

Quest’ultimo conferma di essere veramente bravo, le sue scelte lo stanno premiando, insieme a Bari, Ternana, Catania lotteranno fino alla fine, mentre il Catanzaro non lo vedo come favorito ma mina vagante. Spero possano vincere Reggina e Catania, una con promozione diretta e l’altra ai play off. La Reggina ha la fortuna di avere un presidente come Luca Gallo che investe e regala soddisfazioni ai propri tifosi, quello che in Sicilia al momento non succede.

La Reggina senza Bertoncini da due gare, con Denis a mezzo servizio e l’infortunio di Garufo, non ha accusato assolutamente il colpo, figuriamoci quando sarà al completo. Il pubblico si diverte e c’è grande entusiasmo, spero di venire presto a vedere qualche partita.

I ricordi di Reggio sono fantastici, da giocatore quegli anni in serie A ad alti livelli e poi l’esperienza indimenticabile come allenatore con quel play out vinto”.

