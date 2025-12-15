Tensione in FI per le ‘facce nuove’, si avvicina l’evento a Roma. Occhiuto: ‘Voglio un cdx un po’ più liberale’

“Nessuna sfida alla leadership di Tajani”, dice il vicesegretario di Forza Italia e il governatore calabrese Roberto Occhiuto. Ad Atreju risponde così a una domanda sul convegno ‘In libertà’ in programma mercoledì prossimo dicembre a Palazzo Grazioli.

Leggi anche

“Quella da 17 è solo un’iniziativa per discutere insieme su come rendere Forza Italia e il centrodestra un po’ più liberali”, precisa l’esponente azzurro che ha inoltre escluso l’ipotesi di un suo nuovo ruolo nel partito.

Qualche giorno fa è stato proprio Pier Silvio Berlusconi a sottolineare l’esigenza dentro il partito di avere ‘facce nuove’.

Leggi anche

“Ho gratitudine vera per Antonio Tajani e per tutta la squadra di FI, hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di mio padre, cosa tutt’altro che facile. Ma per il futuro ritengo che siano inevitabilmente necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato”, le parole del vicepresidente e amministratore delegato di Mfe parlando con i giornalisti durante gli auguri di fine anno negli studi Mediaset.

“Assolutamente a favore del rinnovamento costante di Forza Italia. È quello che stiamo facendo”, è stata la replica a distanza del segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.