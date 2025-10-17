Reggio, minaccia di farla finita gettandosi dalla finestra: salvata dalla Polizia

Gli agenti sono riusciti ad entrare nell'abitazione della giovane donna ed a metterla in salvo

Si è conclusa nel migliore dei modi la drammatica vicenda che nella mattina di oggi ha tenuto con il fiato sospeso l’intera città di Reggio Calabria, dove una giovane donna, seduta al di fuori della finestra del quarto piano di un edificio di fronte alla Villa Comunale, aveva minacciato di compiere un gesto estremo.

Dopo ore di grande tensione, la Polizia di Stato è riuscita a metterla in salvo, grazie a un intervento tempestivo e coordinato con i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118.

L’intervento decisivo della Polizia

La ragazza, ormai allo stremo delle forze, era in parte rientrata dalla finestra per appoggiarsi e riposare, quando gli agenti, che nel frattempo erano riusciti a raggiungere l’interno dell’abitazione, hanno colto l’attimo giusto per intervenire.

Con una manovra rapida e precisa, i poliziotti hanno raggiunto la giovane, riuscendo a portarla in sicurezza all’interno dell’appartamento e a metterla definitivamente al riparo da qualsiasi rischio.

Grande sollievo tra i cittadini presenti e tra gli operatori delle forze dell’ordine, che con professionalità e sangue freddo sono riusciti a evitare una tragedia.

La vicenda, conclusasi fortunatamente senza conseguenze, riaccende l’attenzione sul tema della fragilità emotiva e della necessità di ascolto nelle situazioni di disagio.