Teramo, Tedino: ‘La sfortuna di Bari e Ternana? Aver trovato la Reggina

Il suo Teramo in due settimane ha fermato sul pareggio prima la Ternana e domenica il Bari. Era stata indicata ad inizio stagione come la compagine che avrebbe potuto lottare per le zone di vertice, ma le difficoltà nella partenza ne hanno impedito per il momento questa possibilità. A parlare delle favorite di questo campionato è il tecnico Tedino, dichiarazioni riportate da tuttobari.com:

“Bari e Ternana stanno avendo una grandissima sfortuna. Hanno trovato una squadra super come la Reggina, 16 partite 40 punti. Stanno correndo forte ma hanno davanti un mostro. Secondo me, ad oggi, 10 punti non sono ancora un vantaggio clamoroso. Chiaro che se aumenta di altre lunghezze prima della fine del girone d’andata, a quel punto sarebbe difficile da colmare. Ma io ho visto Bari e Ternana molto vivi. Non molleranno“.

Leggi anche

Leggi anche