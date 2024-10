Ternana, dopo il sequestro parla Bandecchi. A rischio stipendi e mercato

Stefano Bandecchi parla in merito al sequestro da oltre 20 milioni di euro effettuato dagli agenti della Guardia di Finanza nei confronti di Unicusano Campus, l’università gestita dal proprietario e presidente della Ternana, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Am Terni Television riportate da ternananews che non possono passare inosservate: “La Guardia di Finanza ha sequestrato i conti della Ternana. Se non lì sblocca entro il 30 del mese non riusciremo a pagare gli stipendi e i trasferimenti. Quindi se fosse vero quello che hanno scritto nel comunicato che non c’etra nulla la lasciassero perdere“.

