Ternana, Bandecchi: ‘Pace con quei tifosi? Se non ci fosse stato il fossato…’

Rottura totale tra il presidente della Ternana Stefano Bandecchi ed una parte della tifoseria. Su quella rissa sfiorata qualche settimana addietro e lo scambio di sputi, l’inviato del noto programma “Le Iene”, ha intervistato il massimo dirigente rossoverde che, non solo non intende chiedere scusa ma rincara la dose. Dichiarazioni riportate da TMW: ” Chiedere scusa? Assolutamente no. Non chiederò mai scusa a quei tifosi che con arroganza e violenza pensano di poter fare qualsiasi cosa. Penso che con quel gruppo di tifosi non faremo mai la pace, se non ci fosse stato il fossato l’avrei massacrati, mi dispiace per tutti gli altri, ma non per loro“.

