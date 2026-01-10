Terremoto, scuole chiuse a Melito a scopo precauzionale

City Now

Dopo il terremoto di magnitudo 5.1, il Comune di Melito di Porto Salvo ha disposto la chiusura delle scuole

10 Gennaio 2026 - 08:55 | di Redazione

Palazzo Municipale Melito Porto Salvo

A seguito del terremoto di magnitudo 5.1 registrato alle 05:53 di questa mattina, 10 gennaio 2026, con epicentro nel comune di Brancaleone (RC), a circa 17 km da Melito di Porto Salvo, il Comune di Melito ha deciso, a scopo precauzionale, di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata odierna.

La decisione del Comune di Melito di Porto Salvo

La decisione è stata presa in collaborazione con i dirigenti scolastici e le autorità competenti, nell’ottica della massima tutela della sicurezza di studenti, personale scolastico e famiglie.

Il Comune di Melito di Porto Salvo invita la cittadinanza a seguire scrupolosamente le indicazioni di prevenzione e protezione fornite dalle autorità competenti. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali del Comune.