Terremoto, scuole chiuse a Melito a scopo precauzionale

Dopo il terremoto di magnitudo 5.1, il Comune di Melito di Porto Salvo ha disposto la chiusura delle scuole

A seguito del terremoto di magnitudo 5.1 registrato alle 05:53 di questa mattina, 10 gennaio 2026, con epicentro nel comune di Brancaleone (RC), a circa 17 km da Melito di Porto Salvo, il Comune di Melito ha deciso, a scopo precauzionale, di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata odierna.

La decisione del Comune di Melito di Porto Salvo

La decisione è stata presa in collaborazione con i dirigenti scolastici e le autorità competenti, nell’ottica della massima tutela della sicurezza di studenti, personale scolastico e famiglie.

Il Comune di Melito di Porto Salvo invita la cittadinanza a seguire scrupolosamente le indicazioni di prevenzione e protezione fornite dalle autorità competenti. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali del Comune.