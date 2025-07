‘I Tesori del Mediterraneo’: stasera si parte. Special Guest Andrea Casta

Una grande novità inaugura la XX edizione de “I Tesori del Mediterraneo“: questa sera si parte alle ore 21 con una serata interamente dedicata ai giovani nella spettacolare cornice dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”.

Sotto le stelle del Lungomare Falcomatà, andrà in scena il Madiscool Music Festival, format musicale ideato e diretto da Gaetano Massara, rivisitato dalla direzione artistica della kermesse, Natalia Spanò, che porterà sul palco un mix travolgente di musica, spettacolo e creatività giovanile.

In consolle si alterneranno i DJ Nino D’Amico, Antonio Paso, Pako Cucè, Claudio Polimeni e Klood, accompagnati dalle voci di Tony Voice e Robbiez, che coinvolgeranno il pubblico di ogni età.

Momento Clou della serata l’esibizione di Andrea Casta, violinista elettrico di fama internazionale, con il suo inconfondibile archetto luminoso che darà vita ad una straordinaria performance tra innovazione e tradizione.

Casta ha conquistato il pubblico internazionale con un linguaggio musicale innovativo. È autore di musiche originali e vanta esibizioni in oltre 30 paesi. Ha partecipato a trasmissioni televisive su Rai, Mediaset e Sky, affermandosi come artista completo e visionario. La sua performance porterà il pubblico in un viaggio emozionante nella musica elettronica, regalando suggestioni in perfetto equilibrio tra

tecnologia e arte.

Sul palco dell’Arena anche i ballerini dell’Asd Studio Danza di Danila e Andrea Crisafi.

Non solo musica però. La serata sarà arricchita dalla partecipazione dell’Associazione Geo Reghium, promotrice del Reggio Calabria Comics, che è sostenuta dall’università Mediterranea di Reggio Calabria, e vedrà lo svolgimento di un originale Cosplay Contest, curato dall’Associazione Role&Roll- La Gilda.

Un evento tutto nuovo, dunque, pensato per coinvolgere e valorizzare i linguaggi e le passioni delle nuove generazioni.

Con la serata giovani, I Tesori del Mediterraneo confermano la capacità di reinventarsi e di dialogare con un pubblico eterogeneo, aprendo la rassegna con uno sguardo rivolto al futuro e alla cultura contemporanea.