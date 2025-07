“I Tesori del Mediterraneo”, Natalia Spanò: ‘Sarà una edizione diversa dalle altre’

Impegno, sacrificio, dedizione e un San Giorgio d’Oro ricevuto di recente. Natalia Spanò è la presidente dell’Associazione “Nuovi Orizzonti” che da venti anni organizza la manifestazione “I Tesori del Mediterraneo“. Traspare emozione ma anche la soddisfazione per esserci ancora dopo tante fatiche: “I Tesori del Mediterraneo sono arrivati alla ventesima edizione con enorme soddisfazione da parte dell’Associazione per tutto il lavoro svolto in questi anni. Sacrifici, tanto impegno, il coinvolgimento di tante persone, di tanti enti, partecipazioni che arrivano da ogni parte d’Italia. Quindi siamo contenti di essere riusciti ad arrivare a questo traguardo.

Ci auguriamo che lo spettacolo che daremo quest’anno per la nostra città sia all’altezza delle aspettative. Vogliamo dal 29 luglio al 3 agosto tanta gente all’Arena dello Stretto e sul Lungomare. Sarà un’edizione diversa dalle altre.

Abbiamo inserito alcune chicche diverse dagli altri anni. Per esempio la prima serata è dedicata ai giovani vogliamo dare spazio al futuro e i giovani sono il nostro futuro. Poi salotti televisivi, incontri di attrazione all’opera di Tresoldi, gli spettacoli serali.

L’immancabile appuntamento con la Regata del Mediterraneo che tutti i pomeriggi al 18 sarà protagonista sul Lungomare. Spettacolo puro e la meraviglia di queste barche che sono state peraltro abbellite dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti. Turismo, tanto turismo perché ci saranno per quanto riguarda la regata 10 equipaggi provenienti da ogni parte d’Italia, dai migliori circoli canottieri, quindi atleti, ma anche tantissimi ospiti delle delegazioni che partecipano all’evento”.