Tributi e bollo auto, Madeo: ‘La Regione aderisca alla rottamazione’

" Non dipende da altri attori in campo. Bastano una delibera e la volontà politica" la nota della consigliera regionale di opposizione

“Estendiamo la rottamazione ai principali tributi regionali e al bollo auto. Oggi, 14 luglio, siamo a palazzo Campanella in occasione dei lavori della Terza Commissione, ma è da qui che rivolgo un appello alla maggioranza: diamo respiro ai calabresi, consentiamo la definizione agevolata dei crediti affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, compresi quelli per la tassa automobilistica”.

Lo ha scritto in una nota stampa la consigliera regionale di opposizione Rosellina Madeo.

“Ad inizio giugno il presidente della nostra regione diceva che il bollo doveva essere abolito al livello nazionale. Ma, come dico sempre, bisogna capire chi può fare cosa. Se non può incidere a livello del governo Centrale, e lo abbiamo visto ampiamente già in materia di Alta Velocità, lo può fare però in Calabria”.

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La consigliera evidenzia come lo strumento della rottamazione sia pienamente nelle corde dell’amministrazione locale. Esiste infatti uno spazio di manovra legislativo che consentirebbe alla giunta di intervenire direttamente senza dover attendere input da Roma.

“E allora: se non ora quando? Le Regioni possono inserire le proprie imposte nella rottamazione attraverso l’adozione di una delibera ad hoc per consentire a cittadini ed enti di beneficiare dell’abbattimento di sanzioni e interessi su debiti”

Il tempo a disposizione per approvare la misura e consentire l’accesso all’agevolazione è tuttavia limitato, motivo per cui viene sollecitata un’azione immediata da parte dei vertici del consiglio regionale per calendarizzare il provvedimento.