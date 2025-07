“I Tesori del Mediterraneo”, Paolo Catalano: ‘Manifestazione unica nel suo genere’

Paolo Catalano, imprenditore conosciuto nel territorio reggino e non solo, è anche l’organizzatore della manifestazione “I Tesori del Mediterraneo“. Queste le sue dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento: “L’obiettivo è sempre quello di trasmettere più messaggi possibili dal punto di vista culturale, dal punto di vista sportivo, dal punto di vista turistico e questo ci inorgoglisce, ci dà la forza e la motivazione di andare avanti, perché organizzare eventi di tale portata non è una cosa semplice, anzi direi decisamente impegnativa. Poi, però, il risultato ci fa andare oltre la stanchezza, ci dà energia, motivazione. E di questo siamo felici perché immaginiamo che dopo vent’anni ormai ci sia una manifestazione che identifichi la città di Reggio ma anche in lungo e in largo per l’Italia.

E questo ovviamente ci fa veramente onore, parliamo di marketing territoriale, di un valore culturale, storico, perché questo specchio d’acqua, diciamo che negli anni hanno valicato tantissime culture, va sempre ricordato e soprattutto va sempre promozionato perché è una ricchezza nostra, cittadina e una ricchezza turistica di grande valore conosciuta nel mondo.

E quindi noi cerchiamo di accendere i fari attraverso questa manifestazione e di coinvolgere l’Italia attorno a questa ricchezza e promuoverla nel migliore dei modi. Possiamo dire che è una manifestazione unica del suo genere? Esattamente. Una regata così, con quelle barche che sono uniche, di proprietà appunto del nostro territorio, chiaramente non esistono in altre zone, ma soprattutto una regata in mare in questo specchio d’acqua non è organizzata da nessuna parte. Quindi è un fatto unico ed esclusivo e quindi un elemento di grande attrattiva turistica per questa città.

E’ un evento articolato con all’interno tanti contenitori: c’è la regata, gli spettacoli, gli stand. Diciamo che è un contenitore che raccoglie tanti messaggi, cerca di promuovere il territorio nel migliore dei modi e immaginiamo che fino ad oggi l’abbiamo fatto in modo propositivo ma anche eccellente”.