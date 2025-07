‘I Tesori del Mediterraneo’, Falcomatà: ‘L’anno della conferma, della maturità, della resistenza’

Alla conferenza stampa di presentazione della XX edizione de “I Tesori del Mediterraneo“, ovviamente il padrone di casa, il sindaco Giuseppe Falcomatà che solo qualche mese addietro, ha consegnato il San Giorgio d’Oro alla presidente dell’Associazione “Nuovi Orizzonti” Natalia Spanò: “Sì, un anno importante, l’anno della conferma, della consapevolezza, della maturità, però anche della resistenza, perché noi siamo pienamente consapevoli che non è mai facile anno dopo anno cercare di confermarsi, cercare di confermare la qualità degli eventi e allo stesso tempo cercare anche di dare anche qualcosa in più alla città e ai turisti che assisteranno alle giornate e alle serate de I Tesori del Mediterraneo.

Quindi complimenti a Natalia che non a caso è stata insignita nella benemerenza più importante della nostra città (il San Giorgio d’Oro) proprio per questi motivi, per lo straordinario apporto e l’indotto che genera questo tipo di manifestazione sul nostro territorio. Questo è ormai un evento storicizzato, nel senso che è sostenuto dalla Città Metropolitana e partecipato dall’amministrazione comunale nella piena consapevolezza che chi in maniera disinteressata, disincantata e per puro spirito di passione e amore per la città organizza questi eventi, debba essere sostenuto in tutti i modi possibili. Ed è importante che questo venga rimarcato perché l’amore per la città, il dono che le associazioni fanno nel loro tempo libero, sacrificando anche parte della loro vita privata per un prodotto di elevata qualità culturale, è una cosa che noi dobbiamo sempre tenere in considerazione, una cosa che non va mai banalizzata e di questo naturalmente noi come amministrazione ringraziamo “I Tesori del Mediterraneo”, ringraziamo tutte le associazioni che operano in questa direzione e ne diamo il giusto merito e la giusta attenzione”.

Le parole del vicesindaco Carmelo Versace: “Questa è una manifestazione che fa parte del nostro contesto cittadino, che nasce sullo stretto e da oltre vent’anni mette in campo tante professionalità, tutte quelle che ci sono dietro a quella che è ormai diventata un simbolo della nostra città. E fa bene il sindaco a ricordare che un evento del genere se non c’è professionalità, caparbietà, senso di appartenenza a questo territorio, ma soprattutto se non si riesce a fare sinergia a 360 gradi con tutte le istituzioni, non si arriva a costruirlo così in tutti questi anni, garantendo sempre un’alta qualità e tantissime novità.

La Presidente Natalia Spanò, è riuscita in tutti questi anni a coinvolgere tantissimi partner portando questo messaggio fuori dalle mura di Reggio Calabria, fuori dalla Calabria e questo per noi è ulteriore motivo di orgoglio. Anche e soprattutto per questo che si rinnova ancora una volta questo impegno della Città Metropolitana nei confronti di un’associazione, di un movimento in generale che ha sempre comunque voluto coinvolgere nella totalità la sua cittadinanza” grazie”.