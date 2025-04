Calabria, al via il nuovo adventure game targato Rai 2 The Unknown-Fino all’ultimo bivio

Partono le riprese di "The Unknown - Fino all'ultimo bivio", il nuovo adventure game di Rai 2 con Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli

Sono in corso le riprese di “The Unknown – Fino all’ultimo bivio”, il nuovo “adventure game” di Rai 2, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia. Alla guida del programma, una coppia di inediti conduttori: Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, noto come “Scintilla“.

Il programma è realizzato in collaborazione con la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Calabria Film Commission, nell’ambito della convenzione siglata con Rai Com.

Nel gioco, due squadre, composte da personaggi noti e concorrenti non famosi, si sfideranno in un viaggio pieno di ostacoli e imprevisti. Da un lato, il team formato da Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli; dall’altro, quello con Christian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo “Mc” Drago, Laura Pranzetti Lombardiani, Gabriele Pagliarini e Ivan Zucco.

Nel corso della gara, i concorrenti affronteranno sfide impegnative che testeranno la loro capacità di adattamento, costringendoli a prendere decisioni imprevedibili.