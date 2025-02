I tifosi della Reggina accolti da quelli di casa con un bellissimo striscione – FOTO

Squadre fra poco in campo per una delicatissima sfida

Tra poco Acireale e Reggina si troveranno di fronte per la ventiduesima giornata del campionato di serie D. I padroni di casa sono alla ricerca dei tre punti per arrivare il prima possibile alla salvezza, gli amaranto intendono proseguire la striscia di successi per arrivare allo scontro diretto con il Siracusa il più vicini possobile. Intanto si registra un bellissimo gesto dei tifosi di casa che hanno accolto quelli amaranto con uno striscione.