‘Top Day News’, le 24 ore di Reggio in un clic

Ecco un nuovo contenuto di CityNow. Tutte le sere, con la nostra ‘Top Day News“, troverete un comodo riepilogo di tutte le notizie più importanti del giorno.

Un solo clic, per scoprire gli avvenimenti e le novità più importanti avvenute nelle ultime 24 ore sul territorio reggino. Per tenerti aggiornato su quanto accaduto, basta cliccare sui titoli delle principali notizie del giorno, per conoscere i principali avvenimenti delle ultime 24 ore.

LA TOP DAY NEWS DI LUNEDI 3 DICEMBRE

Reggina, arrivano i giorni decisivi. La cessione delle quote, il 16 dicembre, ma anche una nuova cordata?

“Tir al porto di Reggio Calabria? No, grazie”, la petizione indirizzata a Conte, Salvini e Di Maio



Grande successo ieri per la “Happy Run for Christmas” di Giusy Versace: in 700 al via!



Con Ryanair da Lamezia nuove rotte e voli in offerta a 15 euro



Un aeroporto più moderno e funzionale. Arrivano 25 milioni a favore dello scalo reggino



“Contenitore di Idee”, al Medinblu si parte con Massimo Rumi, il fotografo reggino giramondo

FlixBus arriva a Reggio Calabria, da Via Caprera 12 destinazioni nazionali