‘Top Day News’, le 24 ore di Reggio in un clic

Parte oggi un nuovo contenuto di CityNow. Tutte le sere, con la nostra ‘Top Day News’, troverete un comodo riepilogo di tutte le notizie più importanti del giorno.

Un solo clic, per scoprire gli avvenimenti e le novità più importanti avvenute nelle ultime 24 ore sul territorio reggino. Per tenerti aggiornato su quanto accaduto, basta cliccare sui titoli delle principali notizie del giorno, per conoscere i principali avvenimenti delle ultime 24 ore.

LA TOP DAY NEWS DI SABATO 1 DICEMBRE

Il reggino Filippo Cogliandro a tu per tu con il principe Alberto di Monaco: “La aspettiamo a Reggio Calabria”.

Mowgli non si ferma più: il reggino Cristian Bilardi conquista il banco ad Amici

Tir al porto di Reggio, Falcomatà: “Città si opporrà a chi vorrebbe banchettare ai suoi danni”

Farmacia dott.ssa Pellicanó R.C. BIC realizza l’en plein!

Zamparini annuncia: “Palermo venduto a 10 euro”. Allora la Reggina quanto vale?

I muretti a secco della Costa Viola nella lista del Patrimonio dell’Umanità