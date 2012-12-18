10 Regali Trendy per un Natale Speciale secondo Citynow.it

Dai top smartphone come iPhone 5 e Samsung Galaxy S3 a accessori di moda e profumi di lusso, scopri cosa regalare questo Natale con Citynow.it

Manca meno di una settimana al Natale e Citynow.it vi suggerisce i 10 articoli più trendy da mettere sotto l’albero, per voi o per chi amate!

Tecnologia al Top

Al primo posto nella nostra top ten troviamo due giganti della tecnologia: l’iPhone 5 e il Samsung Galaxy S3, entrambi rivisitati nel design e nelle prestazioni. Per gli amanti dell’iPhone, non perdete le nuove cover impreziosite da swarovski e glitter su sfondi leopardati, disponibili da Follow me.

Moda e Accessori

Le fashion victim adoreranno la clutch che ricorda la famosa linea delle borse gioiello di Alexander McQueen, disponibile in diverse colorazioni e stili presso Follow me. Per uno stile più rock, optate per accessori in pelle e borchie, come borse, guanti, bracciali e collane.

Regali Scintillanti

Per essere sempre puntuali con stile, quest’anno regalate un orologio Stroili oro, disponibile in oro, argento o nero, tutti veri gioielli. Gli orecchini nero-oro, resi famosi da Ilary Blasi, sono un’altra scelta eccellente per un regalo che fa scintille.

Profumi Indimenticabili

Per lui, il profumo è sempre un regalo gradito. Optate per un classico come Fahrenheit di Dior, o se volete osare, scegliete tra i migliori. Per le donne, The one di Dolce & Gabbana lascerà una scia indimenticabile ad ogni passaggio nelle lunghe e fredde sere natalizie.

Happy shopping e un felice Natale all’insegna dello stile e dell’eleganza!