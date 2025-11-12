Torball, Coppa dei Campioni Nazionali Europei. Si fa valere l’Asd Reggina UIC

Con grande orgoglio la A.S.D. Reggina UIC ATAM ha partecipato al 50° Torneo Internazionale VSS-Raiffeisen di Torball/Coppa dei Campioni Nazionali Europei, disputato a Bolzano. Essere parte di un evento così prestigioso è stato per noi un vero onore, ma ancora di più lo è stato poter condividere questa esperienza con gli amici del BSSG Südtirol / GSNV Alto Adige, una società con cui ci lega un rapporto di stima, rispetto e sincera amicizia — dentro e fuori dal campo.

In un torneo che ha visto protagoniste alcune tra le migliori squadre d’Europa, la nostra squadra ha saputo farsi valere conquistando un importantissimo terzo posto. Un risultato che racconta il lavoro, la dedizione e lo spirito di gruppo che da sempre contraddistinguono la Reggina UIC.

A rendere questa trasferta ancora più speciale, la splendida prestazione di Antonino Rosace, che con le sue reti si è aggiudicato il titolo di Capocannoniere del Torneo.

Ma al di là dei risultati, ciò che ci portiamo a casa è la forza dello sport inclusivo, capace di unire persone, creare legami e abbattere barriere. Da oltre 30 anni, la nostra società porta avanti con passione i valori dell’amicizia, del rispetto e dell’inclusione, dimostrando che lo sport può davvero essere una scuola di vita.

Un ringraziamento speciale agli organizzatori per l’invito, l’accoglienza impeccabile e l’altissimo livello di gioco e fair play che hanno reso questo torneo un’esperienza indimenticabile.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico Calabria Antonino Scagliola ritenendo l’UIC Reggina UNA DELLE REALTÀ PIÙ IMPORTANTI DI TUTTO IL MONDO, PARALIMPICI CALABRESE.