Dalla Calabria a Torino: due panifici d’eccellenza a ‘Una Mole di Panettoni’

Francesco Sorrentino e Cosimo Caradonna fra i trenta maestri fornai e pasticceri lievitisti selezionati per la 13esima edizione

Fra i trenta maestri fornai e pasticceri lievitisti selezionati per la 13esima edizione di Una Mole di Panettoni, in programma dal 29 novembre al 1 dicembre a Torino, ci sono due eccellenze artigianali in salsa calabrese.

Dalla provincia di Catanzaro, sono attese all’ombra della Mole: la Pasticceria Bruzia Dolce, proveniente dalla frazione di Carrà Cosentino II, che concorrerà con il maestro lievitista Francesco Sorrentino insieme a Casa Mastroianni di Lamezia Terme che parteciperà al concorso con le ricette del maestro Cosimo Caradonna.

“Una Mole di Panettoni” è un evento nazionale in cui da 13 edizioni 30 maestri fornai e pasticceri lievitisti provenienti da tutte le regioni italiane si sfidano a colpi di panettoni creativi e tradizionali.

Ciascuno gareggia con ingredienti e procedure esclusivamente artigianali, espressione dell’estro e dei territori di provenienza. Organizzata da Dettagli Eventi, “Una Mole di Panettoni” è una delle manifestazioni che tradizionalmente apre il carosello di eventi italiani legati al popolare dolce natalizio.