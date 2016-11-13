Torna la mini serie Tv comica ‘La Piovrola’

Ritorna su Video Calabria “La Piovrola”, una mini serie televisiva comica scritta e diretta dal regista tropeano Enzo Carone e coprodotta da Video Calabria, la tv più vista e amata dai calabresi. L’emittente manderà in onda nei prossimi giorni alcune repliche della fortunata serie televisiva, andata in onda per la prima volta nel maggio del 2015. Riscuotendo un ottimo successo di pubblico.

Una parodia della serie La Piovra

Il titolo della sit-com è una parodia della famosissima serie TV “La piovra”, prodotta dalla Rai a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90, dove le vicende filmiche rappresentavano il modo in cui i tentacoli della malavita riuscivano ad arrivare dappertutto e a dettare legge.

Nel caso de “La Piovrola” invece, i personaggi malavitosi, che sono i protagonisti, risultano comici, buffi e grotteschi e non riescono mai a portare a termine gli obbiettivi prefissati creando in ogni puntata delle situazioni ridicole e ricche di controsensi.

Le location e il cast della serie

Le scene sono state girate tra la Calabria e la Sicilia, in particolare nel corleonese e nel vibonese. Tra gli attori protagonisti figurano: Costantino Comito conosciutissimo attore calabrese che ha prestato il suo volto per il cinema e in tantissime serie televisive come “il Capo dei Capi” e in tutte le stagioni di “Squadra antimafia” prodotte da Mediaset, ne “Il Giudice Meschino” fiction di successo prodotta dalla Rai.

Nino Sgrò, attore reggino che ha lavorato in diverse opere cinematografiche e televisive tra le quali la sua partecipazione al film “Aspromonte”.

Federico Cimò, attore palermitano già nel cast della serie televisiva “Il commissario Montalbano”.

Giovanni Cangialosi, conosciutissimo attore comico palermitano che ha lavorato per il cinema al fianco di Ficarra e Picone, nel cast del film “Baharìa” di Giuseppe Tornatore e Zelig per Mediaset.

Sebastiano Picone, attore comico siciliano che ha lavorato in diversi programmi TV Mediaset.

Carmen Bulgarelli, intraprendente attrice reggina “vista” in diversi programmi TV Mediaset.

Poi ancora Enza Greco, Luigi Cantoro, Nora Campo, Giuseppe Ingoglia, Niko Lopreiato e gli attori de “La Ribalta Teatro di Vibo Valentia” tra i quali Rosario Gattuso, Francesco Graziano e Giusy Fanelli la quale ha ricevuto ultimamente il premio “Talent Art 2014-2015” al Teatro Testaccio di Roma da una giuria presieduta da Pippo Franco.

Le musiche sono state scritte e composte dal Maestro palermitano Salvatore Piazza il quale oltre ad essere dal 1999 prima Tromba dell’orchestra della Fondazione Teatro Massimo di Palermo è docente di tromba presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani e vanta di aver firmato molte colonne sonore di importanti opere cinematografiche.

Per una delle puntate della sit-com ha composto le musiche il giovane e talentuoso musicista tropeano Dario La Torre.

Le repliche su Video Calabria

Gli appuntamenti con le repliche de “La Piovrola” sono quindi previsti per Martedì 15 novembre alle ore 21:00, per Mercoledì 16 alle ore 23:00 e per Domenica 20 alle ore 15:00, sempre su Video Calabria.