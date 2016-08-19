Torna la stagione teatrale dell’Officina dell’arte al Cilea

Da ottobre ad aprile al Cilea commedie, show e ospiti come Gennaro Calabrese, Pino Insegno e il duo Ale e Franz, con abbonamenti anche on line

L’Officina dell’arte si rimette in moto e anche quest’anno, dopo la straordinaria stagione teatrale dell’anno scorso, è pronta con la sua nuova proposta artistica per travolgere il “Cilea”.

Un cartellone variegato dove non mancheranno commedie, inediti show e artisti del panorama della televisione, cinema e teatro pronti a regalare tante risate e momenti di riflessione.

Il calendario degli spettacoli

Si parte il 22 ottobre con lo showman Gennaro Calabrese con un nuovo live teatrale fatto di gag, imitazioni e tanti nuovi personaggi; il 19 novembre sarà la compagnia teatrale Officina dell’arte a calcare il palco del Cilea con una commedia brillante; il 17 dicembre invece, l’attore e doppiatore romano Pino Insegno metterà in scena il suo One man show e, facendo un viaggio nel passato della televisione, strapperà tante risate in maniera incontrollabile coinvolgendo con fantastiche parodie il pubblico.

L’anno nuovo, lo apre giorno 21 Gennaio la compagnia teatrale dell’Officina dell’arte con un’altra pièce esilarante per poi lasciare spazio il 18 e 19 Febbraio ad una delle coppie che più ci ha fatto ridere a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, la più allegramente “umana”, la più esposta a fughe surreali e al teatro dell’assurdo, il duo comico Ale & Franz (spettacolo fuori abbonamento); il 25 marzo a stregare il pubblico ci penserà il Teatro delle Follie di Roma e chiuderà la stagione giorno 29 aprile la compagnia reggina dell’Officina.

Tutti gli spettacoli saranno di sabato con inizio alle ore 20,45 mentre il fuori abbonamento del duo milanese Ale e Franz, unica tappa al Sud Italia, sarà articolato per due giorni (sabato 18 febbraio e domenica 19 febbraio) in modo da permettere a tutti i fan della coppia di poter vedere i loro beniamini a teatro.

Manca davvero poco, l’Officina dell’arte insieme all’attore Peppe Piromalli stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli prima di rialzare il sipario del teatro reggino.

Abbonamenti e vendita on line

La vendita on line degli abbonamenti sarà aperta lunedì 22 mentre al botteghino del “Cilea” il team Officina dell’arte sarà operativo dal prossimo 29 agosto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.

Ulteriori dettagli sulla stagione teatrale saranno forniti nella conferenza stampa in programma per i primi di Settembre.